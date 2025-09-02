Metales básicos: los precios del cobre bajan ante el temor a la guerra comercial

Por Lucas Liew

2 sep (Reuters) - Los precios del cobre cerraban a la baja en las principales bolsas el martes, debido a que las preocupaciones sobre la guerra comercial y la firmeza del dólar pesaron sobre la confianza general, aunque la sólida demanda china limitaba las pérdidas. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,02%, a US$9882 por tonelada métrica, a las 0714 GMT, mientras que el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdía un 0,06%, a 79.660 yuanes (US$11.136,74) por tonelada. A pesar de las preocupaciones de que la guerra comercial pesaría sobre el consumo de cobre, así como las expectativas de caída de los precios después de que EEUU se abstuviera de imponer aranceles a la importación del metal refinado, la demanda de cobre ha demostrado ser resistente, apoyada por la fuerte actividad en China, dijeron analistas de ANZ el martes. Los analistas de ING señalaron que los próximos datos de empleo de EEUU de este viernes serán el centro de atención para los mercados, con las expectativas de un debilitamiento del mercado laboral reforzando el caso de posibles recortes de tipos.

Por lo demás, una encuesta privada de PMI mostró que la actividad de las fábricas chinas en agosto se expandió al ritmo más rápido en cinco meses gracias al aumento de los nuevos pedidos. Aun así, el índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis divisas principales, se revalorizaba un 0,2%, hasta 97,873. Un dólar más fuerte hace que los activos denominados en dólares sean menos asequibles para los tenedores de otras divisas. Entre los demás metales de Londres, el aluminio subía un 0,23%, a US$2617 la tonelada, el zinc avanzaba un 0,41%, a US$2844, mientras que el níquel bajaba un 0,9% a US$15.300, el plomo caía un 0,67%, a US$1990, y el estaño descendía un 0,22% a US$34.875. El aluminio SHFE crecía un 0,24%, a 20.720 yuanes, el plomo avanzaba un 0,06%, a 16.850 yuanes, el estaño se fortalecía un 0,08%, a 273.980 yuanes, y el zinc subía un 0,59% a 22.325 yuanes, mientras que el níquel retrocedía un 0,2%, a 122.530 yuanes.

(US$1 = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)