Metales básicos: los precios del cobre caen por alivio de preocupaciones sobre el suministro

Por Polina Devitt

LONDRES, 11 ago (Reuters) - Los precios del cobre cayeron el lunes, debido a que Chile permitió la reanudación de los trabajos en la mina El Teniente de Codelco y a que el dólar se fortalecía, mientras el mercado esperaba más pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés.

* A las 1602 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió un 0,4%, a US$9722 la tonelada, tras subir un 1,4% la semana pasada.

* Codelco anunció que los reguladores estatales chilenos aprobaron la reapertura de las partes de la mina El Teniente no afectadas por el derrumbe del 31 de julio, en el que murieron seis trabajadores.

* En cuanto al consumo, los precios al productor de China -el mayor consumidor mundial de metales- cayeron más de lo previsto en julio, mientras que los precios al consumo se mantuvieron sin cambios, poniendo de manifiesto la atonía de la demanda interna.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esquivó el lunes una pregunta sobre si ampliará el plazo del 12 de agosto para que Pekín acepte un acuerdo comercial si no quiere un alza de los aranceles sobre sus productos. "Veremos qué pasa", afirmó, elogiando la cooperación china en las negociaciones.

* Trump también dijo que el encuentro que mantendrá el viernes en Alaska con su par ruso, Vladimir Putin, será una "reunión de tanteo" destinada a instar a Moscú a poner fin a la guerra en Ucrania. Según indico, es posible que haya un aumento del comercio con Rusia en caso de acuerdo.

* El mercado de metales está a la espera de un informe sobre la inflación en Estados Unidos esta semana, que podría ayudar a determinar si la Reserva Federal baja los costos de endeudamiento el mes que viene, dijo un operador. Unas tasas de interés más bajas mejoran las perspectivas de los metales industriales, dependientes del crecimiento económico.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME cayó un 0,8%, a US$2586,5 la tonelada; el zinc cedió un 0,6%, a US$2810,5; el plomo bajó un 0,5%, a US$1997; el estaño sumó un 0,3%, a US$33.715; y el níquel subió un 1%, a US$15.295.

(Reporte adicional de Amy Lv y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)