METALES BÁSICOS-Los precios del cobre divergen ante las perspectivas de tipos en EE. UU.

SHANGHÁI, 18 dic (Reuters) -

Los precios del cobre se movían en direcciones opuestas el jueves, mientras el mercado se centraba en las perspectivas de los tipos de interés estadounidenses, en un momento en que la menguante confianza en el sector de la inteligencia artificial lastraba el sentimiento.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró un 0,23% al alza, a 92.600 yuanes (US$13.151,73) la tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,16%, a US$11.718,50 la tonelada, a las 0718 GMT.

En su discurso nacional del miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el próximo presidente de la Reserva Federal será alguien que crea en tipos de interés más bajos "por mucho".

Trump indicó previamente que anunciará su elección para reemplazar al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo, a principios del próximo año.

Los comentarios del presidente Trump se produjeron una semana después de que el banco central estadounidense bajara su tipo de interés en 25 puntos básicos, lo que ayudó al cobre a superar a sus pares de metales básicos.

El mercado se muestra escéptico sobre si alguno de los finalistas conocidos, el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett y los gobernadores de la Reserva Federal Kevin Warsh y Chris Waller, bajaría los tipos como deseaba Trump. El dólar avanza, debilitando las materias primas cotizadas en el billete verde al encarecerlas para los inversores que utilizan otras divisas.

Mientras tanto, el escepticismo en torno a la inteligencia artificial se acentuó después de que se informara de que Blue Owl Capital, socio de Oracle en el centro de datos, respaldaba un acuerdo de US$10.000 millones para su próxima instalación, en medio de la preocupación por el aumento de la deuda y el gasto. El cobre es un metal clave utilizado en los centros de datos.

El metal rojo aún encontró un buen apoyo en las perspectivas de escasez de oferta y en las perspectivas de la demanda, lo que limitó la magnitud del descenso de la sesión. Entre los demás metales de la SHFE, el aluminio subía un 0,25%, el zinc ganaba un 0,52%, el plomo avanzaba un 0,06%, el níquel se revalorizaba un 1,07% y el estaño subía un 2,88%. En el resto de la LME, el aluminio caía un 0,45%, el zinc descendía un 0,36%, el plomo retrocedía un 0,13%, el níquel ganaba un 1,10% y el estaño avanzaba un 0,37%.

(US$1 = 7,0409 yuanes chinos) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Harikrishnan Nair y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)