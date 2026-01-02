METALES BÁSICOS-Níquel toca pico de 14 meses tras cese de actividad minera de Vale Indonesia

Por Tom Daly

2 ene (Reuters) -

El níquel tocó el viernes su nivel más alto en más de 14 meses, después de que la operación de Vale en Indonesia suspendió sus actividades mineras, mientras que el aluminio comenzó el año cruzando la marca de los 3.000 dólares por primera vez desde 2022.

* El níquel a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) llegó a ganar un 1,8%, a US$16.945 la tonelada, alcanzando su máximo desde octubre de 2024. El metal utilizado en el acero inoxidable y las baterías avanzaba un 1,4% a las 1037 GMT, a US$16.875.

* PT Vale Indonesia Tbk dijo en una presentación bursátil que no pudo llevar a cabo las operaciones mineras debido a un retraso en la aprobación de su plan de producción anual.

* "La compañía cree que este retraso no perturbará la sostenibilidad operativa general y espera que la aprobación pueda ser emitida en un futuro próximo", señaló.

* El níquel, que llevaba meses de capa caída por el exceso de oferta, mejoró un 12,3% en diciembre, después de que Indonesia propuso reducir la producción de mineral en un tercio en 2026. El ministro de Minas, Bahlil Lahadalia, declaró esta semana que el Gobierno reducirá las cuotas de producción minera para apoyar los precios de las materias primas.

* El aluminio subía un 0,3%, a US$3.005, superando los 3.000 por primera vez en más de tres años y medio, ante el inminente cierre de la fundición de Mozal (Mozambique) y la imposición de una tasa sobre el carbono a las importaciones de aluminio en Europa.

* El cobre, el metal que mejor desempeño tuvo en la LME en 2025, con un alza anual del 42%, ganaba un 0,6%, a US$12.497 la tonelada, tras tocar un récord de 12.960 dólares el 29 de diciembre y en camino de un avance semanal del 2,9%.

* En otros metales básicos, el zinc subía un 0,4%, a US$3.130 la tonelada; el plomo bajaba un 0,1%, a US$2.009,5; y el estaño sumaba un 1%, a US$41.080.

(Reporte adicional de Naveen Thukral en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)