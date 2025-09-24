Metales básicos: pocos cambios en el cobre de Shanghái ante la incertidumbre sobre tipos en EEUU

SHANGHÁI, 24 sep (Reuters) -

Los precios del cobre apenas variaban el miércoles, en un momento en que los operadores se mantenían cautos sobre el calendario de nuevos recortes de tipos en Estados Unidos, mientras persistían las dudas sobre si China desplegaría más estímulos para reactivar el enfriamiento del crecimiento económico. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,03% a 79.960 yuanes (US$11.237,76) por tonelada métrica, a las 0334 GMT. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,01% la tonelada a las 0334 GMT.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el martes que el banco central necesitaba seguir equilibrando los riesgos contrapuestos de la alta inflación y el debilitamiento del mercado laboral. Sin embargo, los argumentos de otros dirigentes de la Fed dentro de la Fed, lo que lleva a incertidumbres sobre nuevos recortes de tipos este año.

El dólar de EEUU se fortalecía, lo que afectó al mercado. Un dólar más fuerte encarece las materias primas que se negocian con el dólar para los inversores que utilizan otras divisas.

Mientras tanto, el lunes, China mantuvo sin cambios su tipo de interés de referencia por cuarto mes consecutivo, tras el recorte de los tipos de interés en Estados Unidos, lo que mantiene interrogantes sobre la posibilidad de más políticas de estímulo por parte del país asiático.

El incidente de la fuga de material húmedo en las operaciones mineras de Freeport en Grasberg seguía sin resolverse, lo que mantenía ajustado el suministro de concentrado de cobre como materia prima, dijeron en una nota los analistas del bróker chino Galaxy Futures. Entre otros metales básicos de la SHFE, el aluminio se mantenía sin cambios, el zinc bajaba un 0,21%, el níquel sumaba un 0,27%, el plomo perdía un 0,26% y el estaño subía un 0,5%. Entre los demás metales de la LME, el níquel bajaba un 0,38%, el estaño descendía un 0,27%, mientras que el aluminio, el zinc y el plomo apenas variaban.

(US$1 = 7,1153 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)