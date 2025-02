Metales preciosos-amenazas arancelarias y búsqueda de refugio seguro allanan camino a máximos del oro

*

El lingote está a sólo 4 $ de su máximo histórico de 2.942,70 $

*

La subida del oro sigue limitada, según un analista

*

Trump dice que introducirá aranceles del 25% a los automóviles

*

Las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal se publicarán a última hora del día

(Añade comentarios y actualizaciones a media sesión)

Por Rahul Paswan

19 feb (Reuters) - Los precios del oro avanzaban a un máximo histórico el miércoles debido a que las tensiones de la guerra comercial y las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial impulsaron los flujos de refugio seguro tras las nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

* El oro al contado subía un 0,3% a 2.943,25 dólares la onza a partir de las 1025 GMT después de avanzar a un máximo histórico de 2.946,75 dólares la onza a principios de la sesión. Los precios batieron su récord por novena vez este año.

* Los futuros del oro estadounidense subían un 0,4% hasta los 2.961,00 dólares.

* "El repunte del oro parece estar impulsado por los comentarios del presidente Trump sobre los próximos aranceles para automóviles y productos farmacéuticos, lo que podría allanar el camino para un impulso hacia los 3.000 dólares", dijo Zain Vawda, analista de mercado de MarketPulse by OANDA.

* Desde que asumió el cargo, Trump impuso un arancel del 10% a las importaciones chinas, estableció un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio. Sumándose a la agenda de aranceles, el presidente estadounidense dijo el martes que tiene la intención de imponer aranceles a los automóviles y aranceles similares a los semiconductores y las importaciones farmacéuticas.

* Los lingotes se consideran una cobertura contra el aumento de la inflación y las incertidumbres geopolíticas, pero la subida de las tasas reduce el atractivo de este activo sin rendimiento.

* Entre otros metales, la plata al contado, utilizada en componentes eléctricos, sumaba un 0,4% a 32,99 dólares la onza, mientras que el platino para catalizadores de automóviles caía un 0,6% a 981,56 dólares y el paladio se reafirmaba un 0,1% a 987,75 dólares.

(Reporting by Rahul Paswan and Anushree Mukherjee; Additional reporting by Sarah S. Qureshi in Bengaluru; Editing by Rashmi Aich and Sherry Jacob-Phillips)