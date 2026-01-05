Metales preciosos-conflicto eeuu-venezuela impulsa al oro, valor de refugio, a máximos de una semana

Por Pablo Sinha

5 ene (Reuters) -

Los precios del oro subían el lunes más de un 2%, alcanzando máximos de una semana, ya ⁠que la agitación geopolítica provocada por ⁠la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos provocaba una huida hacia la seguridad. * A las 0942 GMT, el ⁠oro al ‌contado ​ganaba un 2,4%, a 4.433,29 dólares la onza, tocando su cota más elevada desde el 29 de ​diciembre, después de cotizar a un récord de 4.549,71 dólares el 26 de ‌diciembre. Los futuros del oro en Estados Unidos para ‌entrega en febrero mejoraban un 2,6%, ​a 4.443,7 dólares.

* "El oro se está beneficiando de la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela durante el fin de semana. Esto ha aumentado la demanda de refugio del metal precioso, ya que se suma a las incertidumbres con las que los actores del mercado ya están lidiando", dijo Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que podría ⁠ordenar otro ataque si Venezuela no coopera con los esfuerzos para abrir su industria petrolera y detener el narcotráfico. ​También sugirió que Colombia y México podrían enfrentar una acción militar si no reducen el flujo de drogas ilícitas.

* "Los comentarios inmediatos de la administración Trump sobre México a raíz de la operación de Venezuela dejan a los actores del mercado con preguntas sobre futuras operaciones en América Latina, lo que debería mantener elevada la demanda de oro a corto plazo", agregó Vawda.

* El ⁠lingote se disparó cerca de un 64% el año pasado, su mayor alza anual desde ​1979, impulsado por los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, las tensiones geopolíticas, las fuertes compras de los bancos centrales y el aumento de las tenencias en los fondos cotizados. * La plata ‍al contado subía un 4,9%, a 76,18 dólares la onza, tras alcanzar un récord de 83,62 dólares el 29 de diciembre. El metal blanco trepó un 147% el año pasado, impulsado por su designación como mineral crítico para Estados Unidos, los persistentes déficits de oferta y la creciente demanda industrial y de los ​inversores.

* En otros metales preciosos, el platino al contado avanzaba un 3,5%, a 2.218,5 dólares la onza, tras haber tocado un récord de 2.478,5 dólares el pasado lunes, mientras que el paladio mejoraba un 2,1%, a 1.672,93 dólares .

(Reporte ‍de Pablo Sinha e Ishaan Arora en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)