Metales preciosos: el oro alcanza máximos de dos semanas tras el despido de Cook, de la Fed

Por Brijesh Patel

26 ago (Reuters) -

El oro subía a un máximo de dos semanas el martes, mientras que el dólar caía después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que iba a de la Reserva Federal. El oro al contado subía un 0,2%, a US$3371,28 por onza, a las 0309 GMT, después de alcanzar su nivel más alto desde el 11 de agosto a principios de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre se mantenían estables en US$3418,90.

“Trump ha puesto a los operadores un poco nerviosos una vez más con sus comentarios sobre la gobernadora de la Fed lo que ha provocado que el oro haya recogido flujos adicionales de refugio seguro hoy”, dijo el analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

“Existe la sensación de que Trump puede estar remodelando la Fed hacia un organismo con una inclinación más expansionista y cualquier depreciación del dólar resultante o movimiento a la baja en los rendimientos probablemente beneficiaría al oro”.

El índice del dólar estadounidense caía un 0,2% frente a sus competidores, lo que hacía que el oro fuera menos atractivo para los compradores extranjeros.

Trump tomó el lunes la medida sin precedentes de despedir a Lisa Cook, la primera mujer afroamericana en servir como gobernadora de la Reserva Federal, por denuncias de impropiedad en préstamos hipotecarios.

El viernes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló un posible recorte de tipos en la reunión del banco central estadounidense del próximo mes, diciendo que los riesgos para el mercado laboral estaban aumentando, pero también señalando que la inflación seguía siendo una amenaza y que una decisión no estaba grabada en piedra. El oro, que no ofrece intereses, tiende a apreciarse en un entorno de tipos de interés bajos, lo que reduce el coste de oportunidad de mantener lingotes.

La atención se centra ahora en el índice de precios de los gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que se publicará el viernes para obtener más pistas sobre la senda de recortes de tipos en Estados Unidos. SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, dijo que sus tenencias aumentaron un 0,18%, a 958,49 toneladas métricas el lunes, desde 956,77 toneladas el viernes. Por otra parte, la plata al contado subía un 0,3%, hasta US$38,67 la onza, el platino seguía estable en US$1341,83 y el paladio avanzaba un 0,8%, hasta US$1095,49.

(Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Alan Barona y Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)