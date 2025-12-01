METALES PRECIOSOS: El oro alcanza máximos de seis semanas ante la aversión al riesgo en bolsa

Por Ishaan Arora

1 dic (Reuters) -

Los precios del oro se mantenían estables, tras alcanzar máximos de seis semanas el lunes, en un momento en que el sentimiento de aversión al riesgo marcaba la pauta, con los inversores centrados en un posible recorte de tipos en EEUU este mes, mientras que la plata alcanzaba un máximo histórico. El oro al contado caía un 0,1%, hasta los US$4.225,91 por onza, a las 0534 GMT, tras alcanzar su máximo desde el 21 de octubre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,1%, hasta los US$4.260,20. La plata avanzaba un 0,7%, a US$56,78 la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$57,86.

El dólar caía a mínimos de dos semanas, lo que abarató el precio del lingote para los tenedores de otras divisas.

"en línea con las ventas de las principales criptodivisas. Así que eso también ha creado un poco de bucle de retroalimentación positiva en el oro como un juego de activos de refugio seguro en la sesión de hoy mucho más escasamente negociada", dijo Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA Kelvin Wong.

Los futuros de las bolsas estadounidenses bajaban en la sesión asiática, mientras que entre las criptodivisas, el bitcóin

descendía un 3,6%, a US$87.881,82 y ether

perdía un 5%, a US$2.871,59.

Los recientes comentarios inclinándose hacia la relajación monetaria del gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller y del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, junto con unos datos estadounidenses más débiles, han reforzado las expectativas de que la Reserva Federal flexibilizará su política monetaria en diciembre. Según la herramienta FedWatch de CME, los futuros implican un 87% de probabilidades de recorte de tipos.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, considerado uno de los favoritos para presidir la Fed, dijo el domingo que estaría encantado de ocupar el cargo si es nombrado por el presidente Donald Trump. Al igual que Trump, Hassett cree que los tipos deberían ser más bajos. Los mercados esperan ahora las cifras de gasto en consumo personal de EEUU del viernes, que incluyen el deflactor de consumo o PCE, para obtener más pistas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

La bajada de los costes de endeudamiento tiende a favorecer a los lingotes sin rendimiento.

Los precios de la plata han subido debido a la escasa liquidez causada por la interrupción de la CME la semana pasada, más que por factores fundamentales, añadió Wong. Entre los demás metales preciosos, el platino subía un 0,6%, hasta US$1.683,03, mientras que el paladio ganaba un 1%, hasta US$1.465,44.

