METALES PRECIOSOS El oro alcanza máximos de seis semanas por optimismo ante rebaja de tasas

Por Pablo Sinha

1 dic (Reuters) - El precio del oro subía el lunes a su nivel más alto en seis semanas, impulsado por las expectativas de los inversores de un posible recorte de las tasas de interés en Estados Unidos a finales de este mes y los cambios en la dirección de la Reserva Federal, mientras que la plata alcanzó un máximo histórico.

* El oro al contado subía un 0,3% a US$4.241,21 por onza a las 0855 GMT, tras alcanzar su nivel más alto desde el 21 de octubre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,5%, hasta US$4.275,40.

* La plata subía un 1,3% a US$57,12 la onza, tras haber alcanzado anteriormente un máximo histórico de US$57,86.

* En las últimas semanas, los operadores han aumentado las apuestas a una bajada de las tasas de interés en diciembre, a raíz de unos datos estadounidenses más débiles y de los comentarios moderados de varias autoridades, como el Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados valoran ahora en un 88% la posibilidad de un recorte de tasas.

* La bajada de los costos de los préstamos suele favorecer a los lingotes, que no rinden intereses.

* El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el domingo que estaría encantado de ser el próximo presidente de la Fed si es elegido. Al igual que Trump, Hassett cree que las tasas deberían ser más bajas.

Es probable que Trump anuncie un nuevo presidente antes de Navidad, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Los mercados esperan ahora el informe de empleo ADP de noviembre, que se publicará el miércoles, y las cifras del gasto en consumo personal básico de Estados Unidos de septiembre, que se publicarán el viernes, para obtener más pistas sobre la senda política de la Reserva Federal.

* En tanto, el dólar caía a mínimos de dos semanas, lo que abarataba el precio del oro para los tenedores de otras divisas.

* Entre otros metales preciosos, el platino subía un 0,5% a US$1.680,75, mientras que el paladio ganaba un 0,2% a US$1.452,97. (Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)