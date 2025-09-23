Metales preciosos: el oro alcanza máximos históricos ante expectativas de recortes de tipos en EEUU

Por Anmol Choubey

23 sep (Reuters) -

Los precios del oro se estabilizaban el martes, tras alcanzar un máximo histórico, apoyados por las expectativas de más recortes de tipos en Estados Unidos y un dólar más débil, mientras los inversores esperaban el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para conocer nuevas señales políticas. El oro al contado se mantenía en los 3744,68 dólares por onza a las 0412 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de 3759,02 dólares a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,1%, hasta los 3779,40 dólares. El índice del dólar estadounidense ampliaba sus pérdidas de la sesión anterior, lo que abarató el precio del oro para los compradores extranjeros.

"Creo que es predominantemente un factor de expectativas de política monetaria, tipos de interés potencialmente más bajos y riesgos al alza para la inflación", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com.

"La tendencia a corto plazo sigue siendo alcista, pero intradía esperamos un retroceso a corto plazo debido a factores técnicos", dijo Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA.

Los inversores esperan con atención el discurso de Powell, previsto para las 1635 GMT, en busca de señales sobre la política monetaria del banco central. El viernes se publicará el índice de gastos de consumo personal de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.

El nuevo gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran dijo el lunes que la Fed no es consciente de lo estricta que ha sido su política monetaria y que pondrá en riesgo el mercado laboral sin recortes agresivos de los tipos, una opinión contrarrestada en los comentarios de tres de sus compañeros, que consideran que el banco central debe mantener la cautela sobre la inflación.

Según la herramienta FedWatch de CME, los inversores ven un 90% de probabilidades de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en octubre y un 75% de probabilidades de otro en diciembre.

"Vemos que la ralentización del crecimiento económico, el aumento de la inflación, el cambiante panorama geopolítico y la debilidad del dólar mantienen fuerte la demanda de inversión en oro", afirma ANZ en una nota. La plata al contado caía un 0,5%, hasta 43,84 dólares la onza, cerca de su nivel más alto en 14 años. El platino bajaba un 0,2%, a 1413,80 dólares y el paladio descendía un 0,5%, a 1173,18 dólares.

(Información de Anmol Choubey en Bengaluru, información adicional de Ishaan Arora; edición de Sherry Jacob-Phillips y Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)