METALES PRECIOSOS-El oro alcanza máximos históricos ante la demanda de activos refugio

Por Sherin Elizabeth Varghese

23 dic (Reuters) -

El oro alcanzaba un máximo histórico el martes, y se situaba a punto de superar la barrera de los 4.500 dólares la onza, después de que los inversores acudieron en masa al metal refugio por las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, mientras que la plata también subía a un nuevo máximo. El oro al contado avanzaba un 0,8%, hasta los 4.479,18 dólares por onza, a las 0527 GMT, tras alcanzar un récord de 4.497,55 dólares a primera hora del día. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero se anotaban un 1% hasta los 4.511,50 dólares.

"Las tensiones entre EEUU y Venezuela mantienen al oro en el radar de los inversores como una cobertura contra la incertidumbre", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade, y agregó que el oro había subido esta semana como parte de un cambio de posicionamiento más amplio ante la previsión de que los tipos de interés de EEUU sigan bajando.

Waterer dijo que los compradores seguían viendo los metales preciosos como una forma efectiva de diversificar las carteras y preservar el valor, y agregó que "no creo que estemos en el punto culminante todavía para el oro o la plata".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada un "bloqueo" de todos los petroleros bajo sanciones que entran y salen de Venezuela.

El oro recibió más apoyo de los informes de que Trump podría nombrar a un nuevo presidente de la Reserva Federal a principios de enero, con los mercados descontando dos recortes de tasas para el próximo año en medio de las expectativas de una más a favor de la relajación monetaria.

El oro, un refugio clásico en tiempos de inquietud geopolítica y económica, ha subido más de un 70% este año, gracias a una potente combinación de riesgos geopolíticos, apuestas de recorte de tipos, compras de los bancos centrales, desdolarización y renovadas entradas de fondos cotizados.

"A medida que se acerca el final del año, la menor liquidez podría amplificar las oscilaciones de precios", dijo Frank Walbaum, analista de mercados de Naga, señalando que el oro podría seguir siendo especialmente sensible a los titulares geopolíticos y a los cambios en las expectativas de tipos. La plata al contado subía un 0,5%, a 69,39 dólares, tras tocar un récord de 69,98 dólares, con unas ganancias en lo que va de año superiores al 141% y superando al oro gracias a los déficits de oferta, la demanda industrial y la afluencia de inversiones.

Michael Brown, estratega de Pepperstone, dijo que es posible que se produzca cierta consolidación durante el periodo festivo a medida que disminuya la liquidez.

Sin embargo, dijo que el rally debería reanudarse en serio una vez que volvieran los volúmenes, con el nivel de 5.000 dólares como objetivo natural para el oro el año que viene y la marca de 75 dólares como objetivo a más largo plazo para la plata.

El platino al contado avanzaba un 1,9%, hasta 2.165,67 dólares, su nivel más alto en más de 17 años, mientras que el paladio subía un 1,9%, hasta 1.792,51 dólares, su nivel más alto en tres años, en consonancia con la fortaleza del oro y la plata.

(Información de Sherin Elizabeth Varghese y Arunima Kumar en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)