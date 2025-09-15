Metales preciosos: el oro alcanza máximos históricos gracias a bajas del dólar y de los rendimientos

Por Ishaan Arora

15 sep (Reuters) -

El oro alcanzó máximos históricos el lunes, impulsado por la caída del dólar y de los rendimientos del Tesoro, mientras los inversores se preparaban para la reunión de la Reserva Federal de esta semana, que podría marcar la pauta para el resto del año.

* El oro al contado subía un 0,9%, a US$3674,09 la onza, a las 1551 GMT, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$3674,63 en las primeras operaciones de la sesión. El lingote ganó un 1,6% la semana pasada.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,7%, a US$3712,70.

* El índice dólar cayó a mínimos de una semana, lo que hace que el oro resulte más atractivo para los compradores con otras divisas, mientras que el rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba.

* Los operadores prevén un recorte casi seguro de 25 puntos básicos (pb) de la tasa de interés oficial de la Reserva Federal al término de la reunión de dos días el 17 de septiembre, con una pequeña posibilidad de reducción de 50 pb, según la herramienta FedWatch de CME.

* "Las expectativas de un recorte de tasas de 25 puntos básicos ya se han hecho realidad", dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega de metales de Zaner Metals, quien añadió que podría haber uno o dos recortes más antes de fin de año.

* Los lingotes, que no rinden intereses y a menudo son considerados un refugio en un contexto de incertidumbre generalizada, tienden a comportarse bien en un entorno de tasas de interés bajas. La marca de US$3700 parece el próximo objetivo alcista, con otros niveles importantes en US$3730 y US$3743 a corto plazo, añadió Grant.

* La Fed se reúne bajo una presión inusual, en medio de una disputa de liderazgo y la presión del presidente Donald Trump. El Senado también ha dejado la puerta abierta para que el asesor económico de Trump, Stephen Miran, se una al comité de fijación de tasas a tiempo para votar el miércoles.

* Los datos de la semana pasada mostraron que

los precios al consumidor

de Estados Unidos subieron a su ritmo más rápido en siete meses en agosto, mientras que las últimas

cifras de empleo

han apuntado a un debilitamiento del mercado laboral, lo que mantiene a la Fed en camino de recortar las tasas.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1%, a US$42,59 la onza, el platino ganaba un 0,5%, a US$1397,80, y el paladio perdía un 1,4%, a US$1181,09.

(Reporte de Anushree Mukherjee y Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; Editado en español por Ricardo Figueroa y Daniela Desantis)