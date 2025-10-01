Metales preciosos: el oro alcanza máximos históricos tras el cierre de la Administración en EEUU

Por Anmol Choubey

1 oct (Reuters) -

Los precios del oro alcanzaban máximos históricos el miércoles, impulsados por la demanda de activos refugio por parte de los inversores tras el inicio oficial del y la publicación de unos datos laborales débiles que reforzaron las expectativas de recortes de tipos de la Reserva Federal. El oro al contado subía un 0,1%, a US$3861,99 la onza, a las 0359 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$3875,32. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,7%, hasta US$3901,40. El índice del dólar se acercaba a mínimos de una semana, lo que hace que el precio del oro sea más asequible para los compradores extranjeros. Los futuros de Wall Street caían.

El oro se está beneficiando de "las preocupaciones sobre un dólar más débil, y la situación política con el estancamiento sobre un cierre de la Administración en los EEUU y también la incertidumbre geopolítica en general", dijo Nicholas Frappell, jefe global de los mercados institucionales de ABC Refinery.

Añadió que las perspectivas siguen siendo alcistas, con objetivos alcistas de más de US$3900, posiblemente hasta US$4000.

La Administración de EEUU cerró gran parte de sus operaciones debido a que las profundas divisiones partidistas impidieron que el Congreso y la Casa Blanca llegaran a un acuerdo de financiación, desencadenando lo que podría ser un largo y agotador estancamiento que podría conducir a la pérdida de miles de puestos de trabajo federales.

El cierre podría retrasar la publicación de datos económicos clave, como el informe de nóminas no agrícolas previsto para el viernes.

La Encuesta sobre Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) del martes indicó un crecimiento marginal de las ofertas de empleo en EEUU en agosto, junto con una disminución de la contratación, y los operadores están valorando una reducción de 25 puntos básicos este mes y otra en diciembre.

Se espera que el informe nacional de empleo ADP, que se publicará más tarde, ofrezca información adicional sobre el mercado laboral.

Según Michael Hsueh, analista de metales preciosos de Deutsche Bank, entre los posibles riesgos para la subida del oro se encuentran una tendencia alcista del dólar, cambios inesperados en la política monetaria de la Reserva Federal y reformas fiscales en Estados Unidos.

El oro, una cobertura tradicional contra la incertidumbre económica y política, prospera en un entorno de tipos de interés bajos debido a su naturaleza no rentable. Ha ganado más de un 47% este año.

Los mercados de China, el mayor consumidor de oro del mundo, permanecieron cerrados por la y reabrirán el 9 de octubre.

Por otra parte, la plata al contado subía casi un 1%, hasta US$47,09 la onza, alcanzando su máximo en más de 14 años. El platino caía un 0,2%, hasta US$1570,85, mientras que el paladio bajaba un 0,7%, hasta US$1248,45. (Información de Anmol Choubey y Anjana Anil en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)