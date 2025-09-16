Metales preciosos: el oro alcanza máximos históricos y el dólar cae antes de la reunión de la Fed

Por Ishaan Arora

16 sep (Reuters) - El oro alcanzó máximos históricos el martes, favorecido por la debilidad del dólar antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que se espera que la autoridad monetaria recorte las tasas de interés.

* El oro al contado subía un 0,5% a US$3696,02 la onza, a las 0945 GMT. Al principio de la sesión había alcanzado un máximo histórico de US$3697,70. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,4% a US$3733,80.

* El dólar caía a mínimos de más de dos meses frente a sus rivales.

* "La debilidad del dólar influye, pero todo está relacionado con las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas esta semana", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* Los operadores están valorando un recorte de tipos casi seguro de 25 puntos básicos al final de la reunión de dos días del 17 de septiembre, con una pequeña posibilidad de una reducción de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el lunes en una publicación en las redes sociales al presidente de la Fed, Jerome Powell, que promulgue un recorte de tasas "mayor".

* Los operadores apuestan a que la Fed seguirá recortando los tipos de interés el próximo año, lo que también está apoyando al oro, dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo del grupo bancario Swissquote.

* Los lingotes, que no rinden intereses, suelen funcionar bien en un entorno de tasas de interés bajas.

* El repunte estelar del oro a sucesivos máximos históricos muestra todos los signos de continuar durante el resto de 2025, pero una corrección saludable está en las cartas antes de superar los US$4000 por onza en 2026, dijeron comerciantes y expertos de la industria al margen de la Conferencia de Oro de la India en Nueva Delhi.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0,1% a US$42,69 la onza, el platino subía un 0,1% a US$1402,39 y el paladio ganaba un 0,9% a US$1194,43.

