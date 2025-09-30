Metales preciosos: el oro alcanza máximos históricos y se prepara para su mejor mes en 14 años

Por Brijesh Patel

30 sep (Reuters) -

El precio del oro subía hasta alcanzar un nuevo máximo el martes y se preparaba para su mejor mes en 14 años, mientras el temor a un posible cierre de la Administración de Estados Unidos

y las crecientes expectativas de nuevos recortes de los tipos de interés en EEUU impulsaban la demanda del metal refugio. El oro al contado subía un 0,9%, a US$3866,90 la onza, a las 0501 GMT. El lingote ha subido un 12,1% en lo que va de septiembre, y va camino de su mejor mes desde agosto de 2011, si persiste el impulso actual. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 1%, hasta US$3894,90.

"El inminente cierre de la Administración crea una bruma de incertidumbre sobre el mercado, lo que ha servido para acelerar las ganancias del oro", dijo el analista de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

"El nivel de los US$4000 parece ahora un objetivo viable de fin de año para el oro, mientras que la dinámica del mercado, como los tipos de interés más bajos y los continuos focos geopolíticos, siguen trabajando a favor del metal precioso."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus oponentes demócratas parecieron hacer pocos progresos en una reunión en la Casa Blanca destinada a evitar un cierre de la Administración que podría interrumpir una amplia gama de servicios tan pronto como el miércoles.

Los últimos datos económicos han elevado las expectativas de nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal este año, con los operadores valorando en aproximadamente un 89% la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed, según la herramienta FedWatch de CME Group.

El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, se mostró abierto a nuevos recortes de tipos, pero la Fed debe ser cauta y mantener los tipos lo suficientemente altos como para seguir contrarrestando la inflación.

El oro, a menudo utilizado como depósito seguro de valor en tiempos de incertidumbre política y financiera, prospera en un entorno de tipos de interés bajos.

Indicativo del sentimiento, SPDR Gold Trust

, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, dijo que sus tenencias subieron un 0,60% a 1011,73 toneladas métricas el lunes, su máximo desde julio de 2022.

Los inversores esperan ahora los datos estadounidenses sobre ofertas de empleo, nóminas privadas, el PMI manufacturero del ISM y el informe de nóminas no agrícolas del viernes para obtener más pistas sobre la salud de la economía.

El Departamento de Trabajo de EE.UU. confirmó el lunes que su agencia de estadísticas suspendería la publicación de datos económicos, incluido el informe mensual de empleo de septiembre, en caso de un cierre parcial de la Administración. Por otra parte, la plata al contado subía un 0,3%, a US$47,05 la onza, y ha subido un 18,6% en lo que va de mes. El platino caía un 0,5% a US$1593,41 y el paladio bajaba un 0,1% a US$1266,53. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Irene Martínez)