Metales preciosos: el oro alcanza nuevo récord ante las apuestas de una bajada de tipos en EEUU

Por Ishaan Arora

14 oct (Reuters) -

El precio del oro subía el martes a un máximo histórico por encima de los US$4100 ante las perspectivas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que el resurgimiento de los problemas comerciales entre EEUU y China impulsó las apuestas por activos refugio, incluidas las de la plata, que también alcanzó un máximo histórico. El oro al contado subía un 1,3%, hasta un máximo histórico de US$4162,31 por onza, a las 0341 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre aumentaban un 0,9%, hasta US$4171.

En lo que va de año, el oro ha subido un 58% y el lunes superó por primera vez el umbral de los US$4100.

El lingote se ha visto impulsado por la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de bajadas de tipos, las fuertes compras de los bancos centrales y la afluencia de fondos cotizados.

Los analistas de Bank of America y Société Générale prevén ahora que el oro alcance los US$5000 en 2026, mientras que Standard Chartered elevó su previsión media para 2026 a US$4488. La plata al contado avanzaba un 1,1%, hasta US$53,13, tras tocar un máximo histórico de US$53,45 en la sesión, impulsada por los mismos factores que apoyan al oro y la tensión del mercado al contado.

"Las tensiones comerciales no son el principal motor de la subida (de hoy), ya que las crecientes apuestas a que la Reserva Federal continúe su trayectoria de recortes de los tipos de interés, reduciendo los costes de financiación a largo plazo y, en última instancia, reduciendo el coste de oportunidad (también están apoyando al oro)", dijo Kelvin Wong, analista jefe de mercados de OANDA.

La jefa de la Reserva Federal de Filadelfia, dijo que los crecientes riesgos para el mercado laboral refuerzan los argumentos a favor de nuevos recortes de los tipos de interés en Estados Unidos.

Los inversores esperan ahora el discurso que pronunciará el martes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la reunión anual de la NABE en busca de pistas sobre el recorte de los tipos.

Los operadores valoran en un 97% y un 90% la posibilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en octubre y diciembre, respectivamente.

El oro, que no ofrece rendimientos, suele comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue en camino de reunirse con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur a finales de octubre, dijo el lunes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Las últimas tensiones se produjeron tras el anuncio de China el jueves de ampliar los controles de exportación de tierras raras, lo que llevó a Trump a responder con una amenaza de arancel del 100% sobre los productos chinos y controles de exportación sobre el software crítico fabricado en Estados Unidos a partir del 1 de noviembre.

El actual cierre de la Administración federal de Estados Unidos, que ya lleva 13 días, está empezando a afectar a la economía del país, añadió Bessent. El platino subía un 1%, hasta US$1661,70, y el paladio ganaba un 2,2%, hasta US$1507,50. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)