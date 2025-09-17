Metales preciosos: el oro alcanza un máximo histórico tras el recorte de tasas de la Fed
- 1 minuto de lectura'
Por Ishaan Arora
17 sep (Reuters) -
El oro se disparó a un máximo histórico el miércoles, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortara las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en su reunión de política monetaria.
* El oro al contado subió un 0,4% a US$3707,40 por onza a las 1809 GMT, mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre bajaron un 0,2%, a US$3717,8.
* El oro ya había alcanzado máximos históricos en la sesión anterior, ya que los inversores tomaron ganancias y la fortaleza del dólar pesó sobre los precios a la espera de la decisión de política monetaria de la Fed.
* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a Powell que aplique un recorte de tipos "mayor".
* Unas tasas más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.
* La Fed indicó que reducirá constantemente los costos del crédito durante el resto de este año, en respuesta a la preocupación sobre la debilidad del mercado laboral, una medida que obtuvo el apoyo de la mayoría de los designados por Trump para el banco central.
(Reporte de Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Natalia Ramos)
Otras noticias de Reserva Federal
- 1
Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público: “Estoy viva”
- 2
Caputo acusó a Yacobitti de “cobrar más que cualquier ministro” y el vicerrector de la UBA le respondió: “Es falso, mala persona”
- 3
Mendoza: la detuvieron por pedofilia pero era su nieta la que usaba su celular para grabarse y subirlo a YouTube
- 4
River debe sortear una racha histórica y el invicto de Palmeiras en un duelo crucial de la Copa Libertadores