Metales preciosos: el oro alcanza un máximo récord tras los débiles datos de empleo de EE.UU.

Por Ashitha Shivaprasad

5 sep (Reuters) - Los precios del oro alcanzaron máximos históricos el viernes, después de que el débil informe de empleo de Estados Unidos cimentara las esperanzas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal, impulsando de nuevo la fulgurante subida del lingote.

* El oro al contado subía un 0,9%, a US$3577,33 dólares por onza a las 1234 GMT. Los precios alcanzaron un máximo histórico de US$3582,71 dólares y acumulan un alza del 3,7% en la semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,9% a US$3637,00 dólares.

* Los datos mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4,3%, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban suavizando y cimentando el caso de un recorte de tasas de interés por parte de la Fed este mes.

* El oro, que no paga intereses, tiende a brillar cuando las tasas son bajas y la incertidumbre elevada, lo que lo convierte en el activo preferido de los inversores que buscan seguridad.

* China e India son los principales consumidores de oro. La demanda física de oro en estos dos países cayó esta semana debido a unos precios récord.

* Los datos del banco central chino sobre las reservas de oro de agosto, que se publicarán el domingo, no alcanzarán los máximos históricos de septiembre, pero podrían arrojar más luz sobre el modo en que la demanda de los bancos centrales se ha visto afectada por los elevados precios de los lingotes.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1%, a US$41,09 dólares la onza, y se encaminaba a su tercera subida semanal consecutiva.

* El platino ganaba un 2,2% a US$1396,97 dólares y el paladio bajaba un 0,2% a US$1125,44 dólares. (Reporte de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)