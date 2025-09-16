Metales preciosos: el oro alcanza un nuevo récord ante expectativas de recorte de tipos de la Fed

Por Brijesh Patel

16 sep (Reuters) -

El precio del oro alcanzaba un máximo histórico el martes, impulsado por la debilidad del dólar antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de esta semana, donde se espera que el banco central recorte los tipos de interés. El oro al contado avanzaba un 0,1% hasta los US$3681,18 por onza a las 0326 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$3689,27 a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cotizaban sin cambios a US$3718,50.

"El sentimiento es muy alcista... los mercados están apostando por los recortes de tipos de cara a la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés). Las perspectivas siguen siendo buenas para el oro a corto y medio plazo", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com.

"La curva de tipos y si la Reserva Federal no la respalda en sus orientaciones y previsiones, los precios del oro podrían entrar en una . Sin embargo, si la Fed respalda los precios del mercado, eso podría ser el catalizador para enviarlo a través de US$3700".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el lunes en una publicación en las redes sociales al presidente de la Fed, Jerome Powell, que un recorte "mayor" de los tipos de interés de referencia.

Los operadores están valorando un recorte de tipos casi seguro de 25 puntos básicos (pb) al final de la reunión de dos días del 17 de septiembre, con una pequeña posibilidad de una reducción de 50 pb, según la herramienta FedWatch de CME.

Unos tipos de interés más bajos reducen el coste de oportunidad de poseer lingotes sin rendimiento y pesan sobre el dólar, lo que abarata el oro para los inversores que poseen otras divisas. El dólar cotizaba cerca de un mínimo de 2 meses y medio frente al euro y cerca de un mínimo de 10 meses frente al australiano, una divisa sensible al riesgo. SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) respaldado por oro más grande del mundo, dijo que sus tenencias aumentaron un 0,21% a 976,80 toneladas el lunes desde las 974,80 toneladas del viernes.

Mientras tanto, el lunes, un tribunal de apelaciones de EEUU se negó a permitir que Donald Trump despidiera a la gobernadora de la Fed Lisa Cookuna batalla legal que amenaza la independencia a largo plazo de la Fed. La plata al contado caía un 0,4% a US$42,52 la onza, el platino bajaba un 0,5% a US$1394,37 y el paladio perdía un 0,3% a US$1180,64. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sumana Nandy; editado en español por Patrycja Dobrowolska)