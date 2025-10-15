Metales preciosos: el oro alcanza un nuevo récord ante las apuestas a una rebaja de tipos de la Fed

Por Ishaan Arora

15 oct (Reuters) -

El oro alcanzaba un nuevo máximo el miércoles, justo por debajo del nivel de US$4200 la onza, impulsado tras las crecientes expectativas de nuevos recortes de tipos en Estados Unidos, mientras que las renovadas preocupaciones comerciales entre Estados Unidos y China también impulsaban la demanda de refugio seguro. El oro al contado subía un 0,9% hasta los US$4178,15 dólares por onza a las 0448 GMT, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$4186,68 a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,8% a US$4197,50.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su Gobierno planeaba una lista el viernes de los "programas demócratas" que se cerrarán como resultado del cierre de la Administración federal.

"El cierre de la Administración de Estados Unidos y los comentarios expansionista

de Jerome Powell han dado las últimas razones para que los precios del oro se aceleren al alza", dijo el analista de StoneX, Matt Simpson.

El presidente de la Reserva Federal, que el mercado laboral estadounidense seguía siendo débil, aunque la economía "puede estar en una algo más firme de lo esperado".

Powell dijo que las decisiones sobre los tipos de interés se tomarían "reunión a reunión", equilibrando la debilidad del mercado laboral con una inflación persistente por encima del objetivo.

Los inversores dan por casi segura la posibilidad de que la Fed recorte los tipos en 25 puntos básicos tanto en octubre como en diciembre.

Los lingotes suelen funcionar bien en un entorno de tipos de interés bajos y en tiempos de incertidumbre política y económica.

El oro, refugio seguro, ha ganado un 59% en lo que va de año, impulsado por múltiples factores, como las incertidumbres geopolíticas y económicas, las expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos, las fuertes compras de los bancos centrales, la tendencia a la desdolarización y la elevada entrada de fondos cotizados.

"Esto también se ha convertido en una operación de impulso, donde los operadores se amontonan simplemente para perseguir a los precios que se alejan de ellos", dijo Simpson.

Trump dijo que Washington estaba considerando cortar algunos lazos comerciales con China, incluso en relación con el aceite de cocina. Ambos países comenzaron a imponer tasas portuarias recíprocas el martes.

El Fondo Monetario Internacional elevó su pronóstico de crecimiento mundial para 2025, señalando condiciones arancelarias y financieras mejores de lo esperado, al tiempo que advirtió que las renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían frenar el crecimiento.

La plata subía un 1,4%, hasta US$52,17, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$53,60 el martes, siguiendo la estela alcista del oro y ante la escasez de oferta en el mercado al contado. Por su parte, el platino subía un 0,7%, hasta US$1648,80, y el paladio, un 0,2%, hasta US$1528,68. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; Edición de Sherry Jacob-Phillips y Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)