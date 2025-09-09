Metales preciosos: el oro alcanza un nuevo récord impulsado por apuestas a un recorte de tasas de la Fed
- 1 minuto de lectura'
Por Ishaan Arora
9 sep (Reuters) - El oro volvió a alcanzar un nuevo récord el martes, manteniéndose muy por encima de la marca de US$3600 que superó en la sesión anterior, ya que las crecientes apuestas de un recorte de tasas en Estados Unidos debilitaban al dólar y presionaban a la baja los rendimientos de los bonos.
* El oro al contado subía un 0,4% a US$3654,09 por onza, a las 0931 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$3659,10 a comienzos de la sesión.
* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,4% a US$3693.
* Los precios del oro han subido casi un 39% este año, tras un alza del 27% en 2024, impulsados por la debilidad del dólar, la fuerte acumulación del metal por parte de los bancos centrales, una política monetaria moderada y el aumento de la incertidumbre mundial.
* El índice dólar cayó a mínimos de casi siete semanas frente a sus rivales, lo que hizo al oro más atractivo para los tenedores de otras divisas, mientras que los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años operaban cerca de mínimos de cinco meses.
* Los operadores ven una probabilidad de un 88% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal la semana que viene y un 12% de una reducción de 50 puntos básicos, mostró la herramienta FedWatch de CME Group.
* Esto se produce después de que los datos del viernes mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto.
* Unas tasas de interés más bajas presionan al dólar y a los rendimientos de los bonos, lo que aumenta el atractivo del lingote, que no rinde intereses.
* Los inversores esperan ahora los datos de los precios al productor estadounidenses del miércoles y los de los precios al consumo del jueves para conocer nuevas señales de recortes de tipos.
* Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0,3%, a US$41,22 la onza. El platino ganaba un 0,5%, a US$1389,0, y el paladio subía un 0,2%, a US$1136,78.
(Reporte de Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
Otras noticias de Mercados
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 8 de septiembre
- 2
Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos
- 3
Una automotriz lanzará cuatro nuevos modelos y le cambiará el nombre a sus autos
- 4
La historia del adolescente de Lanús que fue elegido entre los 10 mejores estudiantes del mundo