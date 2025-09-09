Metales preciosos: el oro alcanza un nuevo récord impulsado por apuestas a un recorte de tasas de la Fed

Por Ishaan Arora

9 sep (Reuters) - El oro volvió a alcanzar un nuevo récord el martes, manteniéndose muy por encima de la marca de US$3600 que superó en la sesión anterior, ya que las crecientes apuestas de un recorte de tasas en Estados Unidos debilitaban al dólar y presionaban a la baja los rendimientos de los bonos.

* El oro al contado subía un 0,4% a US$3654,09 por onza, a las 0931 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$3659,10 a comienzos de la sesión.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,4% a US$3693.

* Los precios del oro han subido casi un 39% este año, tras un alza del 27% en 2024, impulsados por la debilidad del dólar, la fuerte acumulación del metal por parte de los bancos centrales, una política monetaria moderada y el aumento de la incertidumbre mundial.

* El índice dólar cayó a mínimos de casi siete semanas frente a sus rivales, lo que hizo al oro más atractivo para los tenedores de otras divisas, mientras que los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años operaban cerca de mínimos de cinco meses.

* Los operadores ven una probabilidad de un 88% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal la semana que viene y un 12% de una reducción de 50 puntos básicos, mostró la herramienta FedWatch de CME Group.

* Esto se produce después de que los datos del viernes mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto.

* Unas tasas de interés más bajas presionan al dólar y a los rendimientos de los bonos, lo que aumenta el atractivo del lingote, que no rinde intereses.

* Los inversores esperan ahora los datos de los precios al productor estadounidenses del miércoles y los de los precios al consumo del jueves para conocer nuevas señales de recortes de tipos.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0,3%, a US$41,22 la onza. El platino ganaba un 0,5%, a US$1389,0, y el paladio subía un 0,2%, a US$1136,78.

(Reporte de Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)