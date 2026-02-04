METALES PRECIOSOS-El oro amplía ganancias, tensiones entre EEUU e Irán alimentan demanda de refugio

Por Noel John

4 feb (Reuters) - El oro extendía sus avances el miércoles, tras registrar su mayor ganancia diaria en 17 años ⁠en la sesión anterior, ya que ⁠los inversores acudían en masa al activo considerado como un refugio seguro en medio de las nuevas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

* El oro al ⁠contado subía ‌un 2,4% ​a 5.057,50 dólares por onza a las 0945 GMT, tras haber registrado un alza del ​5,9% el martes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban un 3%, ‌a 5.080,90 dólares por onza.

* "Es una confluencia de factores ‌de riesgo lo que realmente está impulsando ​la demanda. Por un lado, está la cuestión de la independencia de los bancos centrales y, por otro, todos los aspectos relacionados con el riesgo geopolítico", afirmó Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

* El Ejército estadounidense dijo el martes que derribó un dron iraní que se acercó "agresivamente" al portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo. El incidente se produjo mientras los diplomáticos intentaban organizar conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos.

* En tanto, ⁠el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que la investigación sobre el presidente de la Reserva Federal, ​Jerome Powell, debería llevarse a cabo hasta el final, lo que suscitó nuevas preocupaciones sobre la independencia del banco central.

* El oro está recuperando pérdidas tras caer a 4.403,24 dólares el lunes, ampliando las pérdidas del viernes, en la mayor venta masiva en dos días en décadas, provocada por el anuncio de Trump de Kevin Warsh como su candidato para dirigir la Fed y agravada por las subidas ⁠de los márgenes de la CME. El metal ha subido más de un 17% en lo ​que va de año.

* Los inversores estarán atentos al informe de nóminas privadas de ADP, que se publicará más tarde hoy, en busca de pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed. Los mercados esperan ‍actualmente al menos dos recortes de tasas por parte de la Fed en 2026.

* Los lingotes, que no rinden intereses, tienden a comportarse mejor en entornos de tasas de interés bajas.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 4,5% a 88,90 dólares la onza el miércoles. El metal blanco alcanzó su mínimo mensual ​de 71,33 dólares el lunes, tras alcanzar un máximo histórico de 121,64 dólares el jueves de la semana pasada.

* El platino al contado ganaba un 3,4% a 2.284,71 dólares la onza, mientras que el paladio sumaba un 4,9% a 1.818,25 dólares. (Reporte ‍de Noel John en Bangalore; editado por Diti Pujara; Editado en Español por Ricardo Figueroa)