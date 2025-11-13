METALES PRECIOSOS: El oro amplía su subida tras el fin del cierre en EE. UU.

Por Brijesh Patel

13 nov (Reuters) -

El oro subía el jueves por quinta sesión consecutiva y alcanzó su nivel más alto en más de tres semanas, impulsado por las expectativas de que la reapertura de la Administración estadounidense reanude el flujo de datos económicos e impulse las apuestas a nuevos recortes de los tipos de interés.

El oro al contado subía un 0,4% hasta los US$4.214,52 por onza a las 0521 GMT, alcanzando su nivel más alto desde el 21 de octubre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 0,1% a US$4.218,20 la onza.

"El oro está extendiendo su racha ganadora impulsado por un dólar más débil, las expectativas de recortes de tipos de la Reserva Federal y la persistente acumulación de los bancos centrales", dijo Jigar Trivedi, analista de investigación de Reliance Securities.

"Aunque es posible una consolidación a corto plazo tras las rápidas ganancias, las perspectivas generales siguen siendo constructivas. Hay margen para máximos por encima de los US$4.300 por onza para finales de año, siempre que los rendimientos reales se mantengan moderados y la política monetaria siga siendo expansionista."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una ley que pone fin al cierre de la Administración más largo de la historia de Estados Unidos. El cierre, que comenzó el 1 de octubre, había detenido la publicación de datos económicos críticos, incluidos los informes de nóminas e inflación.

Los economistas dijeron que la agencia estadística del Departamento de Trabajo de Estados Unidos debería priorizar la producción de los informes de empleo e inflación de noviembre para garantizar que los responsables de la Reserva Federal tengan información actualizada en su reunión de política monetaria de diciembre.

Según el 80% de los economistas encuestados por Reuters, la Reserva Federal volverá a bajar su principal tipo de interés en 25 puntos básicos el mes que viene para apuntalar el debilitamiento del mercado laboral, una cifra ligeramente superior a la del mes pasado.

En un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre económica, el oro, que no ofrece intereses, suele tener un buen comportamiento.

El precio del oro ha subido un 60% en lo que va de año, alcanzando un máximo histórico de US$4.381,21 el 20 de octubre, ante las tensiones geopolíticas y comerciales y las esperanzas de una bajada de tipos de la Reserva Federal.

Por su parte, el yen caía a mínimos históricos frente al euro y se hundía cerca de mínimos de nueve meses frente al dólar, después de que la nueva primera ministra de Japón dijo que quería que el banco central

fuera más cauto con las subidas de

tipos de interés.

Por otra parte, la plata al contado subía un 1,3% hasta US$54,11 la onza, acercándose a su máximo histórico alcanzado el 17 de octubre.

El platino seguía estable en US$1.614,92 y el paladio se revalorizaba un 0,5% hasta US$1.481,08.

(Información de Brijesh Patel, Anmol Choubey y Ashitha Shivaprasad en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Mrigank Dhaniwala; edición en español de María Bayarri Cárdenas)