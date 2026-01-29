METALES PRECIOSOS: el oro apunta a los US$5.600 ante búsqueda de activos refugio

Por Ishaan Arora, Ashitha Shivaprasad y Anushree Mukherjee

El oro avanzaba el jueves, rondando los US$5.600 la onza, mientras los inversores se apresuraban a buscar refugios seguros en un contexto de inquietud geopolítica y económica; la plata superaba los US$120.

El oro al contado subía un 3% hasta los US$5.560,07 la onza a las 0557 GMT, tras alcanzar un récord de US$5.594,82 a primera hora del día. El metal ha alcanzado máximos históricos durante nueve sesiones consecutivas.

"Los precios del oro están subiendo debido a la demanda de refugios seguros por la extraña situación geopolítica y la situación política en Estados Unidos, que no parece muy buena. Existe preocupación por la independencia de la Reserva Federal. Y cuando eso ocurre, la confianza de los inversores en el sistema financiero se ve sacudida", dijo Soni Kumari, analista de ANZ.

Los inversores están preocupados por la independencia de la Reserva Federal de EE. UU. en medio de la investigación criminal del Gobierno del presidente Trump sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, los esfuerzos por despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook y la inminente nominación del sustituto de Powell en mayo.

"El aumento de la deuda estadounidense y la incertidumbre creada por los indicios de que el sistema comercial mundial se está fragmentando en bloques regionales, en contraposición al modelo centrado en Estados Unidos, están llevando a los inversores a acumular oro", dijo el analista de Marex Edward Meir.

El metal amarillo superó por primera vez la barrera de los US$5.000 el lunes y ha subido más de un 10% en lo que va de semana, impulsado por la fuerte demanda de refugio seguro, las compras firmes de los bancos centrales y la debilidad del dólar.

El oro ya ha subido más de un 27% este año, tras un repunte del 64% en 2025.

"Aunque la naturaleza parabólica del repunte sugiere que no está lejos una corrección, se espera que los fundamentos subyacentes sigan siendo favorables a lo largo de 2026, lo que posiciona cualquier caída como una oportunidad de compra atractiva", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, instó el miércoles a Irán a sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo sobre las armas nucleares. Advirtió que cualquier ataque futuro de EE. UU. sería mucho más severo que el del año pasado, cuando se bombardearon las instalaciones nucleares iraníes.

Teherán respondió con la amenaza de contraatacar a EE. UU., Israel y quienes los apoyan.

Mientras tanto, la Fed mantuvo los tipos sin cambios el miércoles, como se esperaba. Powell dijo que la inflación en diciembre probablemente seguiría estando muy por encima del objetivo del 2% del banco central.

Con el aumento de los precios del oro, los clientes han acudido en masa a los comerciantes de metales preciosos de Shanghái y Hong Kong, y algunos apuestan por que podría subir aún más.

Por otra parte, la plata al contado subía un 1,4%, hasta US$118,25 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$120,45 anteriormente. La demanda de los inversores que buscan alternativas más baratas al oro, junto con la escasez de suministro y las compras impulsadas por el momento, ayudaron al metal blanco, que ya ha subido más de un 60% en lo que va de 2026.

El platino al contado subía un 2,8% hasta los US$2.770,49 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$2.918,80 el lunes, mientras que el paladio avanzaba un 1,6% hasta los US$2.107,37.

