Metales preciosos: El oro baja ante el dólar fuerte y esperanzas de un acuerdo comercial EEUU-China

Por Brijesh Patel

27 oct (Reuters) -

Los precios del oro caían el lunes, mientras el fortalecimiento del dólar y las señales de alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China pesaban sobre el metal de refugio seguro, que los inversores esperaban las principales reuniones de los bancos centrales que se celebrarán esta semana para obtener pistas sobre la política monetaria. El oro al contado bajaba un 1%, hasta US$4072,65 dólares por onza, a las 0504 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre perdían un 1,3%, hasta US$4085,60.

El dólar alcanzaba máximos de más de dos semanas frente al yen, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

El domingo, altos responsables económicos chinos y estadounidenses perfilaron el marco de un acuerdo comercial para que el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, decidan esta semana.

"Este potencial acuerdo comercial entre Estados Unidos y China realmente surgió de la nada y ha sido una sorpresa positiva para los mercados en general. Obviamente, la otra cara de la moneda es que los acontecimientos han sido negativos para el oro", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com.

"Gran parte de la tensión ha desaparecido del mercado y el sentimiento se está neutralizando. La razón por la que el oro está encontrando tanto apoyo es la perspectiva de una política fiscal y monetaria laxa en el futuro. Si sigue siendo así, la tendencia alcista del oro debería mantenerse".

Se espera que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual en su reunión del miércoles, una opinión respaldada por un informe de inflación más suave de lo esperado publicado el viernes.

Con ese recorte de tipos ya contemplado, los mercados están pendientes de cualquier comentario prospectivo del presidente de la Fed, Jerome Powell.

El oro, que no genera rendimientos, tiende a beneficiarse en un entorno de tipos de interés bajos. SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, dijo que sus tenencias cayeron un 0,52%, a 1046,93 toneladas métricas el viernes, desde las 1052,37 toneladas del jueves. Por otra parte, la plata al contado caía un 1,3%, hasta US$48,04 la onza, el platino bajaba un 0,1%, hasta US$1604,80, y el paladio caía un 0,8%, hasta US$1418. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)