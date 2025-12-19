METALES PRECIOSOS: El oro baja ante la menor inflación en EE. UU. y la firmeza del dólar

Por Ishaan Arora

19 dic (Reuters) -

El oro retrocedía el viernes, después de que las cifras de inflación de Estados Unidos, inferiores a las esperadas, redujeran el atractivo del lingote como cobertura frente a la subida de los precios, mientras que la firmeza del dólar también presionaba. El oro al contado caía un 0,1%, hasta los US$4.328,24 la onza, a las 06:15 GMT, pero se preveía que terminara la semana con una subida del 0,6%. Los futuros del oro estadounidense descendían un 0,2%, hasta los US$4.356,80.

La plata al contado subía un 0,8%, hasta los US$65,93 la onza, y parecía dispuesta a terminar la semana con una subida del 6%, tras alcanzar un máximo histórico de US$66,88 el miércoles.

La plata ha ganado un 128% en lo que va de año, superando al oro, que ha registrado una subida anual del 65% en lo que va de año.

El dólar se mantuvo cerca de sus máximos de una semana, lo que encareció los metales preciosos para los tenedores de otras divisas.

"La menor inflación fue un arma de doble filo (para el oro y la plata), ya que ayuda a justificar una trayectoria de la Reserva Federal, pero también significa que pierden parte de su atractivo como cobertura contra la inflación", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

"El dólar, que se mantiene firme, también está creando cierta resistencia", añadió.

Los precios al consumo en Estados Unidos subieron un 2,7% interanual en noviembre, por debajo de la subida del 3,1% estimada por los economistas encuestados por Reuters.

Los futuros de los tipos de interés de la Fed indicaron un ligero aumento de las probabilidades de que la Fed recorte los tipos en su reunión de enero, tras conocerse los datos.

Goldman Sachs ve los precios del oro subiendo un 14%, a US$4.900 la onza, en diciembre de 2026 en su caso base, dijo la correduría en una nota el jueves, al tiempo que citó los riesgos al alza de este punto de vista debido a una posible ampliación de la diversificación a los inversores privados.

"Los metales preciosos están de moda, con el platino y el paladio entrando ahora en acción y siguiendo los pasos del oro y la plata", añadió Waterer.

El platino subía un 1,1%, hasta US$1.937,20, tras tocar el jueves su máximo en más de 17 años. El paladio ganaba un 0,6%, hasta US$1.706,20, tras haber alcanzado su máximo de casi tres años en la sesión anterior. Ambos se encaminaban a ganancias semanales y el paladio apunta a su mejor semana desde septiembre de 2024.

(Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Sumana Nandy, Rashmi Aich y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)