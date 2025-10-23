Metales preciosos: El oro baja levemente mientras el dólar sube, con el foco en la inflación de EEUU

Por Brijesh Patel

23 oct (Reuters) -

Los precios del oro bajaban el jueves, lastrados por la firmeza del dólar, mientras los inversores esperaban los datos clave sobre la inflación de Estados Unidos a finales de esta semana para obtener más pistas sobre la senda de los tipos de interés. El oro al contado caía un 0,1%, hasta los 4089,21 dólares por onza, a las 0502 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 1%, hasta los 4104,70 dólares la onza. El índice del dólar subía un 0,2% frente a sus competidores, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

"Hemos visto una corrección que es normal tras el reciente repunte del oro y todavía hay cierta presión a la baja. Esperamos que los precios se consoliden a partir de entonces y continúen su tendencia alcista", dijo Brian Lan, director general de GoldSilver Central.

"En este momento, a largo plazo seguimos siendo alcistas con el oro, pero a corto plazo los inversores tienen que ser cautos porque la volatilidad es alta". Se espera que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos, que se publicará el viernes tras un retraso debido al cierre de la Administración, muestre que la inflación subyacente se mantuvo en un 3,1% en septiembre. Los inversores han descontado casi por completo un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana.

El oro tiende a apreciarse cuando los tipos de interés son bajos, reducen el coste de oportunidad de mantener lingotes que no generan rendimiento.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el miércoles que esperaba llegar a un acuerdo comercial con el presidente de China, Xi Jinping, y que expresaría su preocupación por las compras chinas de petróleo ruso durante su reunión en Corea del Sur la próxima semana.

Mientras tanto, el Gobierno de Trump está considerando un plan para frenar una vertiginosa serie de exportaciones a China basadas en software, desde portátiles hasta motores a reacción, como represalia contra la última ronda de restricciones a la exportación de tierras raras de Pekín. Trump impuso sanciones contra Rusia relacionadas con Ucrania por primera vez en su segundo mandato, dirigidas a las compañías petroleras Lukoil y Rosneft. Los precios del oro han ganado cerca de un 56% este año, alcanzando un máximo histórico de 4381,21 dólares el lunes, impulsados por las incertidumbres geopolíticas y económicas, las apuestas por recortes de tipos y las compras sostenidas de los bancos centrales. Por otra parte, la plata al contado subía un 0,1%, a 48,56 dólares la onza, el platino bajaba un 1%, a 1605,66 dólares, y el paladio perdía un 1,7%, a 1433,91 dólares.

(Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)