METALES PRECIOSOS: El oro baja ligeramente tras el fortalecimiento del dólar por los datos de empleo en EE. UU

Por Ishaan Arora

12 feb (Reuters) -

Los precios del oro bajaban el jueves, ya que el dólar estadounidense se fortaleció después de que los datos de empleo de enero, mejores de lo esperado, mermaran las expectativas de recortes de tipos de interés a corto plazo, mientras que los inversores esperaban los datos de inflación que se publicarán el viernes para obtener más pistas sobre la política monetaria. El oro al contado bajaba un 0,5% hasta los 5.055,24 dólares por onza a las 06:42 GMT. El miércoles cerró con una subida de más del 1%. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril perdían un 0,4%, hasta situarse en 5.077,30 dólares la onza.

"El sólido informe sobre el empleo, que ha provocado una ligera reducción de las expectativas de recorte de tipos por parte de la Fed, puede haber influido en la falta de dinamismo del oro", dijo Christopher Wong, estratega de OCBC. El índice del dólar estadounidense subía tras el informe de empleo sorprendentemente sólido que sugirió la buena salud subyacente de la economía estadounidense. Un dólar más fuerte encarece los metales cotizados en dólares para quienes tienen otras divisas.

"La sensibilidad al dólar, la revalorización de los rendimientos y la incertidumbre en torno a la política de la Fed deberían seguir planteando riesgos en ambos sentidos para el oro de forma provisional", afirmó Wong.

El crecimiento del empleo en EE. UU. se aceleró inesperadamente en enero y la tasa de desempleo cayó al 4,3%, aunque el mayor aumento de las nóminas en 13 meses probablemente exagere la salud del mercado laboral, ya que las revisiones mostraron que la economía solo añadió 181.000 puestos de trabajo en 2025, en lugar de los 584.000 estimados anteriormente.

El déficit presupuestario de EE. UU. crecerá ligeramente en el año fiscal 2026 hasta alcanzar los 1,853 billones de dólares, según las previsiones de la Oficina Presupuestaria del Congreso del miércoles, lo que demuestra que, en general, las políticas económicas del presidente Donald Trump están empeorando la situación fiscal del país en un contexto de bajo crecimiento económico.

La Reserva Federal mantendrá los tipos sin cambios durante el mandato del presidente Jerome Powell, que finaliza en mayo, pero los recortará inmediatamente después, en junio, según una encuesta de Reuters, y los economistas advierten de que la política de su probable sucesor, Kevin Warsh, podría volverse demasiado laxa.

Los inversores esperan ahora el informe semanal sobre las solicitudes de subsidio por desempleo del jueves y los datos sobre la inflación del viernes para obtener más pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed. La plata al contado caía un 0,6% hasta los 83,49 dólares por onza, tras subir un 4% el miércoles. El platino al contado bajaba un 1,1% hasta los 2.109,45 dólares por onza, mientras que el paladio subía un 0,3% hasta los 1.705,25 dólares.

(Información de Ishaan Arora; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)