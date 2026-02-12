METALES PRECIOSOS: el oro baja, sólidos datos de empleo EEUU moderan expectativas de recorte de tasas

Por Noel John

12 feb (Reuters) - Los precios del oro bajaban el jueves, después de que los datos inesperadamente sólidos sobre el empleo en Estados Unidos en enero empañaran las esperanzas de más recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal a corto plazo.

* El oro al contado bajaba un 0,3% a US$5.064,29 por onza a las 1014 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril perdían un 0,2% a US$5.086,50 por onza.

* La plata al contado caía un 0,7% a US$83,47 por onza, tras subir un 4% el miércoles.

* "El oro retrocedió desde más de US$5.100 y la plata desde más de US$86 después de que los datos de empleo en Estados Unidos, mejores de lo esperado, moderaron las expectativas de una inminente bajada de tasas por parte de la Fed, lo que impulsó al alza al dólar", dijo Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

* Los responsables de la política monetaria de la Fed parecen dispuestos a mantener las tasas de interés sin cambios durante más tiempo, después de que los datos del miércoles mostraron que el mercado laboral estadounidense comenzó 2026 con una base más sólida de lo esperado.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos aumentó en enero en 130.000 puestos de trabajo, tras un aumento revisado a la baja de 48.000 en diciembre, mientras que la tasa de desempleo cayó al 4,3%. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 70.000 puestos de trabajo.

* Las tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener oro, que no rinde intereses.

* Los inversores esperan el informe semanal sobre las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que se publicará más tarde, y los datos sobre la inflación del viernes para obtener más pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

* Entre otros metales preciosos, el platino al contado bajaba un 1,5%, a US$2.098,94 por onza, mientras que el paladio subía un 0,7%, a US$1.710,26. (Reporte de Noel John en Bangalore. Edición de Jane Merriman y Ronojoy Mazumdar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)