Metales preciosos: el oro cae a la espera de claridad sobre los aranceles

Por Ashitha Shivaprasad

11 ago (Reuters) - Los precios del oro cayeron el lunes mientras los inversores esperaban noticias de la Casa Blanca sobre posibles aranceles a los lingotes, así como nuevos datos de inflación en Estados Unidos que proporcionarán orientación sobre la senda de tasas de interés de la Reserva Federal.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 2,4%. a 3407,60 dólares la onza, a las 1615 GMT.

* Los precios se habían empinado a un máximo histórico el viernes, tras conocerse que Washington podría someter a los lingotes de oro en Estados Unidos a aranceles de importación específicos para cada país.

* Más tarde el viernes, un funcionario dijo a Reuters que la Casa Blanca tenía la intención de promulgar un decreto en un futuro próximo "aclarando la información errónea" sobre los aranceles a los lingotes de oro y otros productos especializados.

* "El mercado subió inicialmente por la incertidumbre en torno a los aranceles, pero ahora está experimentando una venta nerviosa mientras los agentes esperan más claridad de la Casa Blanca", dijo Jim Wyckoff, analista senior de Kitco Metals.

* El oro al contado bajó un 1,5%, a 3347,49 dólares la onza, tras tocar el viernes los 3408,06 dólares, su nivel más alto desde el 23 de julio.

* La atención del mercado también se centra en los datos de precios al consumo de Estados Unidos del martes, en los que se espera que se vea el efecto de los aranceles en la inflación subyacente, lo que elevaría la tasa anual al 3%, muy por encima del objetivo del 2% de la Fed.

* "Los datos de inflación serán especialmente importantes tras el débil informe de empleo. Si las cifras de inflación de esta semana son más altas de lo esperado, la Reserva Federal podría tener una razón para detener el recorte de tasas previsto para septiembre, lo que sería bajista para los precios del oro", añadió Wyckoff.

* Un reciente informe laboral estadounidense más flojo de lo esperado llevó a los mercados a valorar en casi un 90% la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre y al menos una reducción más a fines de año. Las bajadas de tipos suelen beneficiar al lingote, que no devenga intereses.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado perdió un 1,5%, a 37,75 dólares la onza; el platino bajó un 0,4%, a 1326,35 dólares; y el paladio ganó un 2,5%, a 1154,00 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)