Metales preciosos: el oro cae a mínimo de tres semanas ante la fortaleza del dólar

Por Anmol Choubey

20 ago (Reuters) -

El oro tocaba mínimos de casi tres semanas el miércoles, mientras el dólar se fortalecía y los inversores aguardaban el simposio de la Reserva Federal en Jackson Hole, que se celebrará, en busca de pistas sobre el rumbo de la política monetaria. El oro al contado subía un 0,1%, a US$3318,07 la onza, a las 0411 GMT, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 1 de agosto. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 0,1% hasta los US$3360,70.

Un dólar más fuerte y la mejora del apetito de riesgo por los recientes acontecimientos geopolíticos están pesando sobre los precios del oro, con los mercados pendientes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole, dijo el analista de mercado de OANDA Kelvin Wong. El índice del dólar estadounidense subía a su nivel más alto en más de una semana, haciendo que el oro sea menos asequible para los compradores que utilizan otras divisas.

Powell intervendrá el viernes en el simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal de Kansas City y los inversores están atentos a cualquier pista sobre la trayectoria de la política monetaria.

Se prevé que las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal, que se publicarán más tarde, ofrezcan más información sobre la postura del banco central.

Los futuros sobre los tipos de interés apuntan a dos recortes de 25 puntos básicos cada uno este año, el primero de los cuales se espera para septiembre.

El oro suele comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos y en medio de una mayor incertidumbre.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el martes el despliegue de tropas terrestres en Ucrania, pero sugirió que el apoyo aéreo podría formar parte de un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en la región.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, elogió las conversaciones de la Casa Blanca como un "gran paso adelante" hacia el fin del conflicto más mortífero de Europa en 80 años y el establecimiento de una reunión trilateral con el presidente ruso, Vladimir Putin, y Trump. En otros mercados, la plata al contado caía un 0,4%, a US$37,23 la onza, el platino ganaba un 0,3%, a US$1310,06, y el paladio retrocedía un 1%, a US$1103,95. (Información de Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)