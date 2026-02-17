METALES PRECIOSOS-El oro cae a mínimos de una semana por estancamiento de compras de refugio seguro

Por Pablo Sinha

17 feb (Reuters) - El precio del oro caía el martes a su nivel más bajo en más de una semana, presionado por la fortaleza del dólar, mientras los inversores seguían de cerca las señales sobre la geopolítica y la política monetaria de la Reserva Federal.

* El oro al contado caía un 1,5% a US$ 4.918,65 por onza a las 0933 GMT, tras perder más de un 2% a primera hora de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril perdían un 2,2% a US$ 4.937 por onza.

* El índice dólar subía un 0,2% frente a una cesta de divisas, lo que encarecía el oro cotizado en dólares para los tenedores de otras divisas.

* "Los operadores se encuentran actualmente a la espera... La demanda de refugio seguro se ha detenido mientras los mercados esperan mayor claridad en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras que las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal podrían verse influidas por la publicación de las últimas minutas del FOMC", afirmó el analista de ActivTrades Ricardo Evangelista.

* Estados Unidos e Irán mantendrán conversaciones nucleares indirectas en Ginebra el martes, sin que haya indicios claros de compromiso, ya que Washington está reuniendo una fuerza de combate en Oriente Medio.

* En tanto, los representantes de Ucrania y Rusia también se reunirán en Ginebra el martes y el miércoles para mantener conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos.

* Los inversores también analizarán las minutas de la reunión de enero de la Fed, que se publicarán el miércoles, en busca de más pistas sobre su trayectoria de recortes de tasas de interés.

* El mercado espera actualmente que la primera bajada de tasas de interés del año se produzca en junio, según la herramienta FedWatch de CME. El oro, que no genera rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

* Los mercados de China continental, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur están cerrados por las fiestas del Año Nuevo Lunar.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 2,5% a US$ 74,63 por onza, tras haber bajado más de un 5% anteriormente. El platino al contado caía un 2,5% a US$ 1.991,01 por onza, mientras que el paladio perdía un 3,1% a US$ 1.670,92. (Reporte de Pablo Sinha en Bangalore; edición de Ronojoy Mazumdar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)