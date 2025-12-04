METALES PRECIOSOS: El oro cae ante fortaleza de la renta variable, a la espera de decisión de la Fed

Por Pablo Sinha

4 dic (Reuters) - El oro bajaba el jueves, ya que las ganancias en los mercados de valores de Asia y Europa pesaban sobre la demanda de refugio seguro, mientras que los inversores centraban su atención en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana y los próximos datos de Estados Unidos que podrían dar forma a las perspectivas de las tasas de interés.

* El oro al contado retrocedía un 0,2% a US$4.199,30 por onza, a las 0959 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero perdían un 0,1%, a US$4.229,50 la onza.

* "Los alcistas del oro se mantienen al margen a la espera de las cifras de inflación PCE de mañana. Esto, junto con un repunte del apetito por el riesgo en los mercados de renta variable, está limitando la subida de los precios del oro", dijo Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

* Las acciones japonesas lideraron las ganancias de los mercados asiáticos el jueves, ya que una subasta de bonos del Estado atrajo una fuerte demanda de los inversores.

* Las nóminas privadas de Estados Unidos cayeron en 32.000 en noviembre, la caída más pronunciada en más de dos años y medio, mostró el informe ADP del miércoles, aunque los despidos aún bajos indican que la disminución puede exagerar la debilidad del mercado laboral.

* La atención de los inversores se centra ahora en las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que se publicarán hoy, y en el índice de gastos de consumo personal (PCE) de septiembre, que se publicará el viernes, los últimos datos clave antes de la reunión del FOMC de la semana que viene.

* Según la herramienta FedWatch de la CME, los mercados asignan un 89% de probabilidades a un recorte de tasas la próxima semana, mientras que las principales casas de bolsa también esperan una relajación en la reunión del 9 y 10 de diciembre.

* Unas tasas de interés más bajas tienden a favorecer a los activos que no rinden intereses, como el oro.

* Por su parte, la plata caía un 1,9%, a US$57,4, tras tocar un máximo histórico de US$58,98 el miércoles.

* La plata ha subido un 101% en lo que va de año debido a la preocupación por la liquidez del mercado tras las salidas hacia las acciones estadounidenses, su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos y un déficit estructural de la oferta.

* El platino perdía un 1,6%, a US$1.645,30, mientras que el paladio caía un 1,1%, a US$1.443,75. (Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru. Editado en Español por Ricardo Figueroa)