Metales preciosos: el oro cae ante fortaleza del US$ y menor expectativa de recortes de tipos en EEUU

Por Noel John

9 mar (Reuters) -

El oro caía el lunes, después de que la fortaleza del dólar estadounidense lastró el precio del metal precioso cotizado en US$1, mientras que el aumento de los costes energéticos avivó los temores inflacionistas y empañó aún más las perspectivas de una reducción de los tipos de interés a corto plazo. El oro al contado bajaba un 0,8% hasta situarse en 5.130,94 US$ por onza, a las 0554 GMT, tras caer más de un 2% a primera hora de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril descendían un 0,4% hasta situarse en 5.138,20 US$.

El dólar avanzaba a su máximo en más de tres meses, lo que encarecía el oro para los tenedores de otras divisas. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía a su máximo en un mes, lo que elevaba el coste de mantener oro sin rendimiento.

"El oro se encuentra hoy en desventaja a pesar de la agitación del mercado, con los precios del petróleo por encima de los tres dígitos impulsando el dólar por los temores de inflación y reduciendo las expectativas de recortes de tipos", dijo Tim Waterer, analista de mercado de KCM Trade.

Los precios del crudo se anotaban más de un 20%, hasta superar los 110 US$ por barril, en un momento en que la expansión de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán llevó a algunos de los principales productores de petróleo de Oriente Medio a recortar el suministro ante el temor de una interrupción prolongada del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

"Gran parte de la subida del precio del oro en los últimos 12 meses se basó en unas perspectivas acomodaticias para los tipos de interés estadounidenses, pero dado el riesgo de inflación que supone el petróleo a 100 US$ por barril, las bajadas de tipos ya no son un hecho y el oro ha ajustado su precio en consecuencia", dijo Waterer.

Los inversores esperan que la Reserva Federal de EEUU mantenga los tipos de interés estables al término de su reunión de dos días el 18 de marzo, según la herramienta FedWatch del CME Group. Las probabilidades de que se mantengan en junio, que la semana pasada eran inferiores al 43%, han subido hasta más del 51%.

El oro tiende a prosperar en un entorno de tipos de interés bajos, ya que es un activo que no genera rendimiento.

Aumentando las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, Irán nombró el lunes a Mochtabá Jameneí para suceder a su padre, Alí Jameneí, como líder supremo, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguen firmemente al mando. La plata al contado se mantenía en 84,42 US$ la onza, tras caer más de un 5% a principios de la sesión. El platino al contado bajaba un 0,1% hasta los 2.133,95 US$, y el paladio retrocedía un 0,9% hasta los 1.610 US$.

(Información de Noel John en Bangalore; edición de Sherry Jacob-Phillips y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)