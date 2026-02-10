METALES PRECIOSOS: El oro cae ante la cautela de inversores a la espera de datos económicos en EE. UU.

Por Ishaan Arora

El oro caía el martes, aunque se mantuvo por encima del nivel de 5.000 dólares por onza, mientras los inversores cautelosos ante los datos clave sobre el empleo y la inflación en Estados Unidos que se publicarán esta semana y que podrían ayudar a evaluar la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado descendía un 0,8% hasta los 5.022,57 dólares por onza a las 0524 GMT. El metal un 2% el lunes, después de que el dólar se hasta su nivel más bajo en más de una semana. El oro alcanzó un máximo histórico de 5.594,82 dólares el 29 de enero.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril perdían un 0,7%, hasta situarse en 5.044,80 dólares la onza.

La plata al contado un 2,8% hasta los 81,08 dólares la onza, tras subir casi un 7% en la sesión anterior. El 29 de enero un máximo histórico de 121,64 dólares.

"Nos encontramos en una situación en la que el oro tiene una tendencia al alza generalizada, y ahora la cuestión es cuánto influirán las expectativas a corto plazo sobre la política de la Reserva Federal", dijo Ilya Spivak, director de macroeconomía global de Tastylive.

El dólar estadounidense sufrió fuertes pérdidas el martes, mientras que el yen mantuvo sus ganancias tras la contundente victoria electoral de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi.

Spivak añadió que el oro está retrocediendo hasta el nivel de los 5.000 dólares desde los rangos de precios superiores e inferiores, mientras que la plata muestra una mayor volatilidad en las operaciones especulativas.

Los inversores esperan una serie de datos económicos de EEUU: las ventas minoristas el martes, el informe de empleo no agrícola el miércoles y los datos de inflación el viernes. Los mercados están descontando actualmente al menos dos recortes de tipos de 25 puntos básicos en 2026, el primero de ellos previsto para junio.

El oro, que no genera rendimiento, tiende a comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el lunes que el crecimiento del empleo en EEUU podría ser menor en los próximos meses.

En cuanto al oro, "5.000 dólares es un soporte y 80 dólares para la plata. Pero intradía, ambos metales se mantendrán en un rango amplio, con una ligera inclinación hacia la negatividad debido a la recogida de beneficios", dijo Jigar Trivedi, analista de IndusInd Securities, y añadió que los inversores se muestran cautelosos dada la reciente volatilidad.

El platino al contado descendía un 2,3%, hasta los 2.075,18 dólares por onza, mientras que el paladio perdía un 1,3%, hasta los 1.718,37 dólares.

