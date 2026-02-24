METALES PRECIOSOS: el oro cae ante la toma de beneficios y la fortaleza del dólar

Por Ishaan Arora

24 feb (Reuters) -

Los precios del oro caían el martes, en un momento en que los inversores tomaron ganancias, después de que el metal precioso subiera más de un 2% en la sesión anterior, mientras que la presión del dólar más fuerte también pesó sobre el metal amarillo. El oro al contado descendía un 1,2%, hasta los US$5.167,28 por onza, a las 0538 GMT, rompiendo una racha alcista de cuatro sesiones y cayendo desde el máximo de más de tres semanas alcanzado anteriormente en la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril bajaban un 0,7%, hasta US$5.187,40.

"Obviamente, ayer tuvimos un repunte significativo (del oro). Ahora estamos en una fase de digestión, y creo que es digno de mención que no veamos cómo el pánico que se vivió en Wall Street se extiende al mercado asiático", dijo Ilya Spivak, director de macroeconomía global de Tastylive.

Las bolsas asiáticas se mantenían firmes tras un comienzo inestable, después de que una nueva ola de ventas relacionada con la inteligencia artificial en Wall Street inquietara a los inversores, cuyo ánimo también se vio afectado por el aumento de la incertidumbre sobre la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump y la tensión geopolítica.

El dólar subía ligeramente, lo que encarecía el oro cotizado en dólares para los tenedores de otras divisas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el lunes a los países que no se retiraran de los acuerdos comerciales recientemente negociados con Estados Unidos, después de que la Corte Suprema anulara sus aranceles de emergencia, y dijo que, si lo hacían, les impondría aranceles mucho más elevados en virtud de otras leyes comerciales.

Por otra parte, el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo que estaba dispuesto a mantener los tipos de interés sin cambios en la reunión de marzo si los datos de empleo de Estados Unidos de febrero indicaban que el mercado laboral había "dado un giro hacia una base más sólida" tras un 2025 débil.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados esperan actualmente tres recortes de tipos de 25 puntos básicos este año. La plata al contado descendía un 0,9%, hasta los US$87,39 por onza, tras alcanzar el lunes su máximo en más de dos semanas. El platino al contado perdía un 0,5%, hasta situarse en US$2.142,35 por onza, mientras que el paladio subía un 0,4%, hasta alcanzar los US$1.750,98. (Información de Ishaan Arora; edición de Subhranshu Sahu, Rashmi Aich y Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)