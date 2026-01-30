METALES PRECIOSOS: el oro cae ante las expectativas de una Fed más restrictiva

Por Ishaan Arora

30 ene (Reuters) - El oro caía más de un 4% el viernes ante los rumores de que la Reserva Federal podría nombrar a un presidente más agresivo, pero aun así se encaminaba hacia su mayor subida mensual desde 1980, ya que los inversores acudían en masa al refugio seguro ante las persistentes tensiones geopolíticas y económicas. El oro al contado perdía un 3% hasta situarse en US$5.232,57 por onza, a las 0520 GMT, tras caer más de un 5% anteriormente. El jueves alcanzó un máximo histórico de US$5.594,82.

Los precios han subido más de un 20% en lo que va de enero, encaminándose hacia su sexta subida mensual consecutiva y la mayor subida mensual desde 1980. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero caían un 1,8% hasta los US$5.225,0 por onza el viernes. "Así pues, la elección de un presidente de la Fed potencialmente menos expansionista, el repunte del dólar y el oro, que ha dado paso a condiciones de sobrecompra, han contribuido al descenso del precio del metal precioso", afirmó Tim Waterer, analista jefe de comercio de KCM.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el jueves que tiene la intención de anunciar el viernes su elección para sustituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, lo que ha intensificado las especulaciones de que el cargo recaerá en el exgobernador de la Fed Kevin Warsh.

"Los rumores de que Kevin Warsh sustituirá a Jerome Powell como presidente de la Fed han lastrado el oro durante la sesión asiática", afirmó Matt Simpson, analista de StoneX.

El dólar se recuperaba de sus mínimos de varios años, respaldado en parte por la decisión de la Fed del miércoles de mantener los tipos de interés sin cambios, pero se preparaba para una segunda caída semanal consecutiva.

Un dólar más fuerte encarece el oro, cuyo precio se fija en dólares, para los compradores extranjeros. Los mercados siguen esperando dos recortes de los tipos de interés en 2026.

Las exportaciones de oro de Suiza al Reino Unido, sede del mayor centro de comercio de oro extrabursátil del mundo, se dispararon hasta alcanzar su nivel más alto desde agosto de 2019, según datos de aduanas publicados el jueves. El ETF Hang Seng Gold subió más de un 9% en su debut bursátil en Hong Kong en la sesión anterior. La plata al contado caía un 3,6% hasta los US$111,99 por onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$121,64 el jueves. El metal ha subido un 56% en lo que va de mes, en camino de alcanzar su mejor rendimiento mensual de la historia. El platino al contado perdía un 3,7% hasta situarse en US$2.531,84 por onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$2.918,80 el lunes, mientras que el paladio bajaba un 4% hasta situarse en US$1.925,50. (Información de Ishaan Arora en Bangalore; edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)