METALES PRECIOSOS: El oro cae, con la atención en el dólar y las perspectivas de tipos de la Fed

Por Ishaan Arora

24 nov (Reuters) -

El precio del oro caía el lunes por tercera sesión consecutiva, mientras el dólar se acercaba a máximos de seis meses y los inversores esperaban más claridad sobre la trayectoria de los tipos de interés en Estados Unidos. El oro al contado descendía un 0,4%, hasta los US$4.045,58 por onza, a las 0536 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 0,9% a US$4.042,50 la onza.

"El índice del dólar está cerca de máximos de seis meses, está por encima de 100 y si continúa cotizando por encima de 100, entonces habrá más presión sobre los precios del oro", dijo Jigar Trivedi, analista

de investigación de la correduría Reliance Securities. El dólar se mantiene cerca de los máximos de seis meses alcanzados el viernes, lo que encarece el precio del oro para los tenedores de otras divisas.

La probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés el mes que viene bajaba al 69% el lunes, tras haber subido al 74% en la sesión anterior, según la herramienta FedWatch de la CME.

Las apuestas de recortes de tipos habían crecido al 74% desde el 40% del viernes del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.

Otros miembros de la Fed mantuvieron una postura de línea dura: la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, abogó por mantener el tipo de interés oficial "durante un tiempo", mientras que los presidentes de la Fed de Chicago y Cleveland advirtieron de que recortar más los tipos en estos momentos entraña una amplia gama de riesgos para la economía.

El oro, un activo sin rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

"En las próximas tres a cinco semanas veremos un trasfondo entre plano y negativo en el oro, ya que no se vislumbra ningún apoyo significativo para los alcistas en ausencia de tensiones geopolíticas", dijo Trivedi.

EEUU y Ucrania tenían previsto seguir trabajando el lunes en un plan para poner fin a la guerra con Rusia después de acordar la modificación de una propuesta anterior que fue ampliamente visto como demasiado favorable a Moscú. En otros mercados, la plata al contado bajaba un 0,1%, a US$49,95 la onza, el platino subía un 1,5%, a US$1.533,85, y el paladio sumaba un 1,3%, a US$1.391,26. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)