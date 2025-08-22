Metales preciosos: El oro cae con la fortaleza del dólar y los comentarios de Powell en la mira

Por Anmol Choubey

22 ago (Reuters) -

Los precios del oro bajaban el viernes ante una mayor fortaleza del dólar

mientras los inversores esperaban el discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole, que podría ofrecer nuevas pistas sobre la trayectoria de la política monetaria. El oro al contado caía un 0,2%, hasta US$3333,01 dólares por onza, a las 0353 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 0,2%, a US$3376. El índice del dólar estadounidense rondaba máximos de dos semanas, lo que restaba atractivo al oro para los compradores extranjeros.

Los dirigentes de la Fed se mostraron poco entusiastas el jueves ante la idea de un recorte de tipos el próximo mes, mientras los inversores se preparaban para el discurso de Powell, previsto para las 1400 GMT del viernes.

"Con un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania todavía como una posibilidad y el dólar atrayendo a algunos compradores, el oro se enfrenta a vientos en contra", dijo el analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

"Pero si el mensaje de Powell se interpreta como un cambio, el US$ podría desmoronarse y el oro podría volver a subir."

Los mercados de futuros indican una probabilidad del 75% de una reducción de tipos de un cuarto de punto el mes que viene, según la herramienta FedWatch, de CME. (Información de Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Janane Venkatraman; edición en español de Jorge Ollero Castela)