Metales preciosos: El oro cae desde máximo récord por toma de ganancias, va rumbo a su mejor mes en 5 años

Por Ishaan Arora

30 sep (Reuters) - El oro caía el martes, ya que los inversores tomaban ganancias después de que los precios alcanzaron un máximo histórico a principios de la sesión, mientras que la preocupación por un cierre del gobierno de Estados Unidos y el alza de las apuestas de un recorte de tasas de la Reserva Federal limitaban las pérdidas.

* El oro al contado caía un 0,9%, a 3800,34 dólares la onza, a las 0924 GMT, tras subir un 1% y alcanzar un máximo histórico de 3871,45 dólares durante la sesión en Asia. El lingote ha subido un 10,4% en lo que va de septiembre, y va camino de su mayor alza porcentual mensual desde julio de 2020.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre perdían un 0,7% a 3827,80 dólares.

* El analista externo de Swissquote Carlo Alberto De Casa dijo que el oro ha recortado avances por la toma de ganancias después de subir hasta un 1% durante la sesión asiática y "hasta ahora esto es sólo una corrección técnica y no estamos hablando de una inversión".

* El presidente de Estados Unidos Donald Trump y sus rivales demócratas parecieron hacer pocos progresos en una reunión en la Casa Blanca destinada a evitar un cierre del gobierno que podría interrumpir una amplia gama de servicios tan pronto como el miércoles.

* Los inversores esperan ahora una serie de datos estadounidenses, incluidas las nóminas no agrícolas del viernes, para obtener más pistas sobre la salud de la economía.

* El Departamento de Trabajo de Estados Unidos confirmó el lunes que su agencia de estadísticas suspendería la publicación de datos, incluyendo el informe mensual de empleo, en caso de un cierre parcial del gobierno.

* Los mercados ven una probabilidad del 89% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de octubre de la Fed, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* El oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica, tiende a funcionar bien en un entorno de tasas de interés bajas.

* UBS prevé que el oro podría subir hasta los 4200 dólares por onza a mediados de 2026 en su escenario alcista, dijo el banco en una nota el martes.

* Las acciones de la china Zijin Gold International subieron un 66% en su debut bursátil en Hong Kong, después de que la empresa recaudó US$3200 millones en una oferta pública inicial (OPI), la mayor operación de este tipo a escala mundial en 2025.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado perdía un 2%, a 45,99 dólares la onza, y ha subido un 16,1% en lo que va de mes.

El platino caía un 4,5% a US$1529,80 dólares y el paladio perdía un 3% a US$1229,50 dólares.

(Reporte de Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)