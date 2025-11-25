METALES PRECIOSOS El oro cae desde máximos de más de una semana a la espera de datos retrasados de EE. UU.

Por Sherin Elizabeth Varghese

25 nov (Reuters) - Los precios del oro bajaban el martes, retrocediendo desde máximos de más de una semana, mientras el dólar se mantenía firme y los inversores esperaban una serie de datos económicos estadounidenses retrasados que podrían ayudar a afinar las expectativas de futuros recortes de tasas de la Reserva Federal.

* El oro al contado caía un 0,2% a US$4.129,89 por onza a las 0942 GMT, tras haber subido más de un 2% en la sesión anterior. Los precios alcanzaron su nivel más alto desde el 14 de noviembre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,8%, a US$4.126,60 la onza.

* El dólar operaba cerca del máximo de casi seis meses que tocó la semana pasada, lo que limitaba la subida de los lingotes, ya que un billete verde más fuerte encarece el oro para los tenedores de otras divisas.

* En Estados Unidos se publicarán las ventas minoristas y los precios de producción a lo largo del día. Ambos datos fueron aplazados por el cierre y se espera que las cifras den a los inversores una idea más clara de la senda de tasas de la Reserva Federal.

* Los mercados están valorando en un 81% la posibilidad de un recorte de tasas en diciembre y en un 86% la probabilidad de un movimiento en enero, mostraron los datos de CME.

* El Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el lunes que el mercado laboral se había suavizado lo suficiente como para justificar otro recorte de un cuarto de punto en diciembre, aunque la adopción de nuevas medidas dependerá de los datos que vayan llegando.

* Sus declaraciones siguieron a los comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, de que las tasas podrían bajar "a corto plazo".

* Unas tasas de interés más bajas tienden a apoyar a los lingotes, que no rinden intereses.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0,5% a US$51,13 la onza, el platino operaba estable en US$1.543,46 y el paladio perdía un 1,1% a US$1.380,00.