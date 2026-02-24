METALES PRECIOSOS: el oro cae más de un 1% por fortalecimiento del dólar y toma de ganancias

Por Noel John

24 feb (Reuters) - Los precios del oro caían más de un 1% el martes, retrocediendo desde un máximo de tres semanas alcanzado a primera hora de la sesión, ya que la fortaleza del dólar y una toma de ganancias lastraban los precios, mientras los inversores esperaban claridad sobre los planes arancelarios del presidente estadounidense, Donald Trump.

* El oro al contado caía un 1,2% a US$5.170,89 por onza a las 0956 GMT, rompiendo una racha de cuatro sesiones consecutivas al alza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril bajaban un 0,7% a US$5.190,20.

* El dólar estadounidense subía un 0,1%, lo que encarecía el oro, que cotiza en el billete verde, para los tenedores de otras divisas.

* La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que el uso por parte de Trump de una ley de emergencia de 1977 para imponer aranceles excedía su autoridad, pero horas más tarde Trump invocó una ley diferente e impuso un arancel temporal del 15% a las importaciones estadounidenses.

* El lunes, Trump advirtió a los países que no se retiren de los acuerdos comerciales recientemente negociados, diciendo que les impondría aranceles mucho más altos en virtud de diferentes leyes comerciales.

* En tanto, Irán y Estados Unidos celebrarán una tercera ronda de conversaciones nucleares el jueves en Ginebra, según anunció el domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi.

* El oro, un activo tradicionalmente considerado como refugio seguro, tiende a beneficiarse en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0,2% a US$88,08 por onza, tras alcanzar el lunes su máximo en más de dos semanas. El platino subía un 0,5% a US$2.163,60 por onza, y el paladio ganaba un 0,9% a US$1.759,06.