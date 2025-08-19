Metales preciosos: el oro cae mientras los inversores esperan simposio de la Fed en Jackson Hole

Por Noel John

19 ago (Reuters) -

Los precios del oro bajaron el martes por el fortalecimiento del dólar, mientras los inversores esperan el discurso que ofrecerá el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole más adelante en la semana.

* A las 1535 GMT, el oro al contado cedió un 0,1%, a US$3325,74 la onza, tras tocar su nivel más bajo desde el 1 de agosto más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre restaban un 0,3%, a US$3369,6.

* El índice dólar recortaba pérdidas y cotizaba estable, mientras el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años declinaba.

* "En general, los operadores se están posicionando en el mercado de futuros de cara a la reunión de Jackson Hole (...) hasta entonces todo va a estar bastante tranquilo", dijo Jim Wyckoff, analista de Kitco Metals.

* La Fed celebrará esta semana su simposio anual en Jackson Hole, Wyoming, y Powell tiene previsto hablar el viernes sobre las perspectivas económicas y el marco político del banco central estadounidense.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha seguido instando a la Fed a aprobar recortes más profundos de las tasas de interés.

* El oro, que no devenga intereses y suele ser considerado una cobertura en tiempos de incertidumbre, tiende a funcionar bien en entornos de tasas bajas. Los operadores ven un 83% de probabilidad de una baja de 25 puntos básicos en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado cayó un 1,4%, a US$37,49 la onza; el platino cotizó estable a US$1322,85; y el paladio perdió un 1%, a US$1111,76. (Editado en español por Carlos Serrano)