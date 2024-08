Metales preciosos-el oro cae mientras los inversores pronostican los movimientos de la fed

Por Daksh Grover

7 ago (Reuters) - El precio del oro bajaba el miércoles debido al fortalecimiento del dólar estadounidense y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras que los operadores esperaban nuevas señales para calibrar la magnitud del probable recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre. El oro al contado caía un 0,2%, hasta los 2.385,60 dólares la onza, a las 0310 GMT. Los futuros del oro estadounidense retrocedían un 0,3%, a 2.425,30 dólares. "El repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la firmeza del dólar se tradujeron en presiones a la baja sobre los precios del oro esta mañana, ya que los datos económicos de EEUU parecen provocar una reevaluación de los temores de recesión del mercado", dijo Yeap Jun Rong, estratega de mercado de IG. La caída del oro puede verse limitada por la tensión en Oriente Medio y la persistente preocupación por la recesión mundial, mientras los mercados esperan nuevos datos económicos que aclaren la situación en Estados Unidos, añadió Yeap. El índice del dólar avanzaba hasta 103,25, lo que hace que el lingote a precio de billete verde sea menos asequible para los compradores extranjeros. Los operadores han modificado sus expectativas de recortes de tipos tras el débil informe de empleo de la semana pasada, anticipando casi 105 puntos básicos de recortes para finales de año. Sin embargo, la herramienta FedWatch de CME muestra que la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 50 puntos básicos en septiembre es del 65%, frente al 85% de hace un día. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el lunes que muchos detalles del informe de empleo dejan "un poco más de margen para confiar en que se está produciendo una ralentización pero no una caída por un precipicio". Estados Unidos ha comunicado a Irán e Israel que el conflicto en Oriente Próximo no debe intensificarse, dijo el martes el secretario de Estado, Antony Blinken, mientras el Pentágono advertía de que no toleraría ataques contra sus fuerzas en la región. La plata al contado subía un 0,1%, a 27,0561 dólares la onza, el platino sumaba un 0,3%, a 915,20 dólares, y el paladio crecía un 0,3%, a 877,24 dólares.

(Información de Daksh Grover en Bengaluru; editado por Sherry Jacob-Phillips y Varun H K; editado en español por Mireia Merino)

Reuters