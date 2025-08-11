Metales preciosos: El oro cae mientras los inversores se centran en la reunión entre EEUU y Rusia sobre Ucrania

Por Brijesh Patel

11 ago (Reuters) -

Los precios del oro bajaban el lunes, mientras los participantes en el mercado se centraban en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania, y los datos de inflación de julio que podrían ofrecer más información sobre las perspectivas de tipos de interés de la Reserva Federal. El oro al contado bajaba un 0,6% a US$3378,49 por onza a las 0521 GMT, tras alcanzar el viernes su nivel más alto desde el 23 de julio. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 1,4% a US$3441,20.

“El enfriamiento de las tensiones geopolíticas en torno a la guerra en Ucrania hizo que el oro cayera aún más, tras el anuncio del viernes de que el presidente Donald Trump se reunirá con Vladimir Putin en suelo estadounidense”, dijo el analista de City Index, Matt Simpson.

Trump dijo el viernes que se reunirá con el presidente ruso Putin el 15 de agosto en Alaska para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

Los analistas esperan que el impacto de los aranceles ayude a impulsar el índice subyacente un 0,3% hasta un ritmo anual del 3,0% y alejarlo del objetivo de la Reserva Federal del 2%.

“Un dato podría fortalecer aún más al dólar y limitar las ganancias del oro, aunque sospecho que el apoyo se mantendrá en general, ya que los inversores buscan descuentos”, dijo Simpson.

El reciente informe sobre el empleo en EEUU, de lo esperado, impulsó las apuestas a un recorte de tipos de la Fed en septiembre. Los mercados apuntan a una probabilidad de alrededor del 90% de una relajación en septiembre, y al menos un recorte más de aquí a finales de año.

En un entorno de bajos tipos de interés, el oro, que no ofrece rendimientos, prospera.

También están en el radar las discusiones comerciales entre China y EEUU, ya que se acerca la fecha límite del 12 de agosto fijada por Trump para un acuerdo entre Washington y Pekín.

Mientras tanto, los especuladores de oro COMEX aumentaron la posición larga neta en 18.965 contratos a 161.811 en la semana hasta el 5 de agosto. Por otra parte, la plata al contado caía un 0,5% a US$38,13 la onza, el platino bajaba un 1,1% a US$1317,90 y el paladio ganaba un 0,1% a US$1127,37. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips, Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; editado en español por Irene Martínez)