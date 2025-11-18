METALES PRECIOSOS: El oro cae por cuarto día consecutivo ante la firmeza del dólar

Por Brijesh Patel

18 nov (Reuters) -

El oro caía el martes por cuarta sesión consecutiva, lastrado por la firmeza del dólar y la disminución de las perspectivas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos el mes que viene.

El oro al contado perdía un 0,8% y cotizaba a US$4.011,85 la onza, a las 0646 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 1,6%, a US$4.010,90 la onza.

"El dólar se ha fortalecido un poco hoy y también se ha reducido parte de la longitud especulativa esta última semana. El mercado del oro va a consolidarse por ahora", afirmó Edward Meir, analista de Marex.

El dólar se mantenía estable frente a sus rivales, tras una fuerte subida en la sesión anterior. Un dólar más fuerte encarece el oro para los tenedores de otras divisas.

La semana pasada, los legisladores llegaron a un acuerdo para poner fin a lo que se había convertido en el cierre de Administración más largo de la historia de EEUU, durante el cual la ausencia de datos económicos oficiales ayudó a amortiguar las expectativas de otro recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre.

El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo el lunes que el banco central de EEUU necesitaba "proceder lentamente" con nuevos recortes de tipos, haciendo mella en las expectativas de una disminución el próximo mes.

El oro, que no ofrece rendimientos, suele comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre económica.

Esta semana, la atención se centrará en la publicación de datos estadounidenses, como el dato de nóminas no agrícolas de septiembre del jueves, en busca de pistas sobre la salud de la mayor economía del mundo.

"Las expectativas de que la Reserva Federal vuelva a recortar los tipos de interés el mes que viene cayeron al 42% el día anterior, desde un máximo de casi el 100% poco después de la decisión de septiembre. Esto ha pesado en el apetito de los inversores por el oro", dijo ANZ en una nota.

"No obstante, se espera que los vientos de cola estructurales, como la incertidumbre geopolítica, la preocupación por la sostenibilidad de la deuda estadounidense, las tendencias a la desdolarización y las compras de los bancos centrales, respalden la demanda de inversión a medio y largo plazo", añadió.

Por otra parte, la plata al contado caía un 1,1%, a US$49,63 la onza, el platino bajaba un 1,3%, a US$1.514,35 y el paladio retrocedía un 1,2%, a US$1.369,78.

(Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)