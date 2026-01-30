METALES PRECIOSOS: el oro cae por debajo de los US$5.000, arrastrando a otros metales

Por Pablo Sinha

30 ene (Reuters) - Los precios del oro caían más de un 7% y rompían la barrera de los 5.000 dólares el viernes, debido al fortalecimiento del dólar ante el inminente nombramiento del nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque el metal se mantenía en camino de registrar su mayor ganancia mensual desde 1999, tras alcanzar múltiples máximos históricos.

* Otros metales preciosos también registraban fuertes caídas debido a la toma de ganancias.

* El oro al contado perdía un 7,5% a 4.992,05 dólares la onza a las 0947 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cedían un 6,4% a 4.985 dólares.

* El oro alcanzó un máximo histórico de 5.594,82 dólares el jueves y sigue en camino de registrar una subida superior al 15% este mes, lo que supondría la sexta subida mensual consecutiva y la mayor desde 1999.

* "Sigo creyendo que siguen existiendo varios factores que favorecen al oro, pero tras el fuerte repunte de las últimas semanas, una consolidación es saludable", afirmó el analista de UBS Giovanni Staunovo, quien añadió que la probable nominación de un nuevo presidente de la Fed está ejerciendo una presión inmediata sobre los precios.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que revelará su elección para el próximo presidente de la Fed el viernes, y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh parece ser el favorito. Warsh ha presionado para que se reduzca el balance de la Fed, lo que contrasta con la inclinación de Trump hacia una política monetaria más flexible.

* El dólar estadounidense subía el viernes, recuperando parte de la caída de esta semana hasta alcanzar su mínimo en cuatro años. Una moneda estadounidense más fuerte encarece el oro, que cotiza en dólares, para los compradores extranjeros.

* Las primas del oro físico en la India subieron a su nivel más alto en más de una década debido a la fuerte demanda de inversión ante la probable subida de los aranceles. Las primas en China se dispararon tras el repunte de la demanda de inversión y joyería.

* "Prevemos que el oro caerá mucho más que hoy, pero vemos una recuperación y un promedio de 5.375 dólares para 2026, alcanzando un máximo de 6.400 dólares durante el cuarto trimestre", afirmó el analista independiente Ross Norman.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 14,1%, a 99,77 dólares la onza, tras alcanzar un récord de 121,64 dólares el jueves. El metal ha subido un 42% este mes, en camino de alcanzar su mejor rendimiento mensual.

* El platino al contado perdía un 15,7% a 2.216,55 dólares la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 2.918,80 dólares el lunes. Por su parte, el paladio se desplomaba un 13,4% a 1.737,50 dólares. (Reporte de Pablo Sinha en Bangalore. Reporte adicional de Swati Verma. Edición de David Goodman. Editado en Español por Ricardo Figueroa)