Metales preciosos: El oro cae por firmeza del dólar a la espera de nuevos datos económicos de EEUU

Por Anmol Choubey

14 ago (Reuters) - Los precios del oro bajaban el jueves debido a un ligero repunte del índice dólar, aunque las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre limitaban las pérdidas.

* A las 1050 GMT, el oro al contado cedía un 0,1%, a 3353,19 dólares por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre perdían un 0,2%, a 3401,6 dólares.

* El dólar se estabilizaba desde mínimos de más de dos semanas frente a sus rivales, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

* "La reducción marginal del oro de esta mañana podría atribuirse simplemente a un dólar algo más firme", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree. No obstante, agregó que las crecientes señales de que la Fed tiene margen para recortar las tasas están dando soporte al lingote.

* La probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en septiembre es ahora casi segura, tras nuevos datos que mostraron que la inflación estadounidense se aceleró a un ritmo moderado en julio y de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que es probable que haya una agresiva rebaja de medio punto dada la creciente debilidad de las cifras laborales.

* El oro, un activo que no devenga intereses y suele considerarse un refugio en tiempos de incertidumbre económica o geopolítica, suele beneficiarse de un entorno de tasas bajas.

* Los inversores están a la espera de los datos económicos estadounidenses que se publicarán a lo largo del día, como el Índice de Precios al Productor y las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, para obtener más pistas sobre la orientación de la política monetaria de la Fed.

* En otros metales preciosos, la plata al contado perdía un 0,5%, a 38,3 dólares la onza; el platino ganaba un 0,6%, a 1348,1 dólares; y el paladio mejoraba un 0,7%, a 1130,02 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)