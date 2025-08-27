Metales preciosos: el oro cae por la firmeza del dólar y una recogida de beneficios

Por Ishaan Arora

27 ago (Reuters) - El oro bajaba el miércoles, debido al fortalecimiento del dólar y a la recogida de beneficios de los inversores, después de que los precios tocaron máximos de más de dos semanas en la víspera.

* A las 1119 GMT, el oro al contado cedía un 0,5%, a US$3375,79 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre restaban un 0,2%, a US$3425,1.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba un 0,4%, encareciendo el lingote -tasado en el billete verde- para los tenedores de otras divisas.

* "Los precios del oro se están comportando menos como una flecha y más como una pluma, con el dólar determinando la dirección predominante del viaje. La actual debilidad del precio del oro se debe probablemente a una cierta recogida de beneficios (...) ya que el impulso se desvaneció al alza", dijo el analista independiente Ross Norman.

* El lingote alcanzó el martes su nivel más alto desde el 11 de agosto, después de que el intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook socavó la confianza en la independencia del banco central y, de forma más amplia, en los activos estadounidenses, impulsando la demanda de refugio.

* Cook presentará una demanda para evitar que Trump la despida, dijo su abogado, dando inicio a lo que podría ser una prolongada pugna legal sobre el esfuerzo de la Casa Blanca para dar forma a la política monetaria de Estados Unidos.

* "Los actores del mercado esperarán la decisión de los tribunales estadounidenses (respecto a si) Trump puede despedir a Cook o no, antes de que el oro reaccione con más fuerza", añadió Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0,8%, a US$38,27 la onza; el platino perdía un 0,8%, a US$1337,38; y el paladio bajaba un 0,2%, a US$1091,99.

